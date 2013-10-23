Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon'un FF (Tam Kare) retro fotoğraf makinesi söylentiler doğru çıkarsa iki hafta içerisinde geliyor

Dün NikonRumors'un ortaya attığı bilgiler ile ortaya çıkan ve teknik olarak yüksek ihtimalle Nikon D4 içerisinde kullanılan 16.2 mega piksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensöre, F-Mount bağlantı yapısına, 3.2-inç LCD ekrana, 2016 piksel RGB ölçüm sistemine, firmanın efsanelerinden FM2 / F3 tarzı retro tasarıma, saniyede 5.5 kare seri çekim hızına, 100-12800 ISO aralığına, EN-El14 bataryaya, pentaprism vizöre, 143.5 x 110 x 66.5 mm boyuta, 765 gram ağırlığa ve EXPEED 3 görüntü işlemcisine sahip olacağı söylenen yeni Nikon marka hibrit fotoğraf makinesi, konuyu yakından takip etmeye devam siteye göre iki hafta içerisinde resmi olarak siyah ve gümüş / siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle duyurulacak. İsmi henüz belli olmayan fotoğraf makinesinin aynasız sistem olmayacağı ve çok doğru gelmese de video çekemeyeceği söyleniyor.

Panasonic

Panasonic’in 4K video çekebilen MFT sistem fotoğraf makinesi 2014 yılında duyurulacak

Geçtiğimiz hafta içerisinde dünyanın en ufak MFT sistem fotoğraf makinesini tanıtan sektörün önemli isimlerinden Panasonic, sağlam kaynaklardan gelen bilgilere göre 4K video çekebilen bir başka MFT sistem fotoğraf makinesini ise 2014 yılında duyuracak. Üst seviye özelliklerle geleceği belirtilen model, hali hazırda satılmakta olan GH3 modelinin üstüne yerleştirilecek ve video konusunda geniş kontrol seçenekleri sunacak.





Not: İki haberde de kullanılan görseller temsilidir.



