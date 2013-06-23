Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

DxOMark, Canon 100D ile en yüksek performans sağlayan lens modellerini yayınladı

Dijital fotoğraf makineleri ve lensler için yayınladığı ayrıntılı incelemeler ile tanıdığımız DxOMark, Canon'un ufak boyutları ile dikkat çeken güncel DSLR fotoğraf makinelerinden 100D ile kullanıldığında yüksek performans sağlayan 130 farklı lens modelini inceledi. Lensleri farklı çekim ihtiyaçları için yedi ayrı kategoriye ayıran sitenin başarılı bulduğu lens modellerine buradan ulaşabilirsiniz.





Lowepro

Lowepro, "TRANSIT" isimli yeni çanta serisini duyurdu

Uzun yıllardır ürettiği kaliteli çanta modelleri ile sektörde yer alan Lowepro, TRANSIT ismini verdiği yeni çanta serisini duyurdu. SLING 250AW ve BACKPACK 350AW olmak üzere iki farklı model halinde satışa sunulan çantalar, daha çok şehir hayatı içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış durumdalar. Makinelere hızlı erişim için özel yuvaların yer aldığı, üç ayak ve dizüstü bilgisayarlar gibi diğer yardımcı ürünleri rahatça taşınabildiği çantalardan SLING 250AW 82 Euro, BACKPACK 350AW ise 98 Euro fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

TRANSIT serisi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.