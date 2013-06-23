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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Canon
DxOMark, Canon 100D ile en yüksek performans sağlayan lens modellerini yayınladı    
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dijital fotoğraf makineleri ve lensler için yayınladığı ayrıntılı incelemeler ile tanıdığımız DxOMark, Canon'un ufak boyutları ile dikkat çeken güncel DSLR fotoğraf makinelerinden 100D ile kullanıldığında yüksek performans sağlayan 130 farklı lens modelini inceledi. Lensleri farklı çekim ihtiyaçları için yedi ayrı kategoriye ayıran sitenin başarılı bulduğu lens modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Lowepro
Lowepro, "TRANSIT" isimli yeni çanta serisini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun yıllardır ürettiği kaliteli çanta modelleri ile sektörde yer alan Lowepro, TRANSIT ismini verdiği yeni çanta serisini duyurdu. SLING 250AW ve BACKPACK 350AW olmak üzere iki farklı model halinde satışa sunulan çantalar, daha çok şehir hayatı içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış durumdalar. Makinelere hızlı erişim için özel yuvaların yer aldığı, üç ayak ve dizüstü bilgisayarlar gibi diğer yardımcı ürünleri rahatça taşınabildiği çantalardan SLING 250AW 82 Euro, BACKPACK 350AW ise 98 Euro fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
TRANSIT serisi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

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Srcn81 5 yıl
Harika makineler var.
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batucan05bb 5 yıl
100d gereksiz bi model bence. 1000d 1100d varken aralarındada atla deve bir boyut farkı yokken kim iki kat fiyat farkı vermek ister ki ?hem 1100d nin sensörü daha büyük.
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ozangunay 5 yıl batucan05bb
1100D ve 100D ikisi de APS-C sensörlü makina, dolayısıyla sensör boyutlarında bir fark yok.
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Ogz008 5 yıl
Haberleri her gün takip ediyorum, 100D'yi merakla bekliyorum hocam. Ufak boyutuyla beni cezbediyor. 50mm f1.8 lens ile taşınabilir bir makine olur diye düşünüyorum. :)
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MrHxor 5 yıl
İlgim yok sırf yorum yapılmamış diye yorum yapıyorum.
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