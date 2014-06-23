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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

TheCameraStoreTV, Panasonic FZ1000 video incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
YouTube’un fotoğraf odaklı önce çıkan kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer Panasonic’in geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi FZ1000’i inceledi. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz fotoğraf makinesini genel olarak oldukça beğenen ancak 4K video için düşük ışık performansı yeterli bulunmayan FZ1000, fotoğraf kalitesiyle öne çıkarken, büyük gövdesi nedeniyle de bazı eleştirilere maruz kaldı. Yayınlanan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


PhotographyBlog, Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli internet sitelerinden PhotographyBlog, yaptığı lens incelemeleri arasına Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH’yi de ekledi. Panasonic’in MFT yani Micro Four Thirds sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı lens, geniş açı çekimler için ideal bir yapı ortaya koyuyor ve F/1.7 diyafram değeriyle düşük ışıkta yüksek performans gösterebiliyor. Yapılan incelemede 5 üzerinden tasarım, görüntü kalitesi ve genel özellikler açısından 4.5 puan, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans oranı açısından ise 4 puan alan Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH’nin örnek fotoğrafların da yer aldığı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.



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