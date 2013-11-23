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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon

Canon'un SX60 HS fotoğraf makinesi CES 2014 fuarında resmen duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün büyük ismi Canon, gelen bilgilere göre Powershot ailesine eklenecek SX60 HS model isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini önümüzdeki Ocak ayında düzenlenecek CES 2014 fuarında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Oldukça yüksek optik yakınlaştırma sunacağı tahmin edilen SX60 HS, gövde olarak da yüksek ihtimalle DSLR benzeri bir yapı ortaya koyacak. CES 2014 fuarı kapsamında ayrıca uzun zamandır merakla beklenen yeni Canon aynasız EOS M2’de karşımıza çıkabilir.



Eğitim      

Kutay Kösem, video serisine temel fotoğraf bilgileriyle alakalı yeni bir konu ekledi     
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı videolarını geliştirmeye devam eden Kutay Kösem, daha önce yayınladığı temel fotoğraf eğitimlerini güncelleyerek hazırladığı yeni serisine “Diyafram, Enstantane ve İso” ile “Beyaz Dengesi” sonrası “Ölçüm Modları” isimli yeni bir konu daha ekledi. Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayan kişiler için oldukça sade bir dille anlatılan bu yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.

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filteke 5 yıl
CANON 60 yada 75x optik zoom ile gelir
ardından nikon ve sony
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