Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Mart 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Ikelite, Canon EOS 100D için hazırladığı yeni sualtı haznesini duyurdu
Sualtı haznesi denildiği zaman akıllara gelen sayılı firmalardan Ikelite, ürün gamına EOS 100D uyumlu yeni çözümünü eklediğini duyurdu. Canon’un ufak gövdeli DSLR fotoğraf makinesi 100D ile tam uyumlu hazırlanan hazne, makinenin 60 metre derinliğe indirilmesine imkan tanıyor ve vizör ile LCD ekran dahil birçok önemli tuş aktif olarak kullanılabiliyor. Yan tarafında yer alan özel kol ile rahatlıkla taşınabilen hazne, toplam da 1.4 kg ağırlığa sahip. 1100$ fiyat etiketi bulunan hazne hakkında hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
İnceleme
Photography Blog, Carl Zeiss Vario-Tessar T E 16-70mm f/4 ZA OSS lens incelemesini yayınladı
Görüntüleme sektörüne yönelik incelemelerine devam eden Photography Blog, bu sefer Sony’nin E-Mount fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak geliştirilen ve sunduğu odak uzaklığıyla genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyan Carl Zeiss Vario-Tessar T E 16-70mm f/4 ZA OSS lens modelini masaya yatırdı. Yapılan inceleme sonucunda görüntü kalitesi, sabit F/4 diyafram değeri, başarılı gövde kalitesi ve kararlı otomatik netleme sistemiyle beğeni toplayan lens, 5 üzerinden tasarım, genel özellikler ve görüntü kalitesi açısından 4.5 puan, kullanım kolaylığı ve fiyat performans oranı açısındansa 4 puan almayı başardı. Özellikle tavsiye edilen ve örnek fotoğrafların yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
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