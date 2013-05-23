Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Mayıs 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic

Panasonic GX2 hakkında yeni teknik özellikler ortaya çıktı

Panasonic'in 2011 yılı içerisinde piyasaya sunduğu lensleri değiştirilebilen aynasız fotoğraf makinesi GX1’in yerine, Ağustos ayı içerisinde gelmesi beklenen GX2 hakkında dedikodular artıyor. Bu doğrultuda makine hakkında Digicame-info tarafından yayınlanan yeni bilgilere bakarsak;

Yeni geliştirilen 18MP sensör

Maksimum 1/8000 enstantane hızı

Hareketli dahili vizör

Dahili görüntü sabitleme teknolojisi

Alüminyum gövde yapısı

GH3 modeli ile aynı otomatik netleme performansı

Yavaş yavaş genel özellikleri netleşmeye başlayan Panasonic GX2 aynasız fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa 800$ civarında bir fiyat ile piyasaya çıkacak.

Fujifilm

Fujifilm, X-Pro1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Fotoğraf makinelerine desteğini sürdüren Fujifilm, X-Pro1 modelini v2.04, X-E1 modelini ise v1.05 sürümüne yükselten yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. Makinelerin XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS lens modeli ile kullanımlarındaki otomatik netleme performanslarını arttıran yazılım güncellemelerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon'un, 3 katmanlı sensör patenti aldığı ortaya çıktı

Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon'un, Foveon sensör teknolojisine benzeyen üç katmanlı bir sensör patenti aldığı ortaya çıktı. Egami internet sitesi tarafından bulunan yeni patent hakkında çok fazla ayrıntı yer almıyor olsa da, bu tarz üç katmanlı bir sensörün ışığa daha fazla duyarlı olacağı, renkleri daha doğru yansıtacağı ve firmanın gelecekte karşımıza çıkacak üst seviye modelleri üzerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Canon DSLR fotoğraf makinelerinin perde sesleri hakkında yeni bir video yayınlandı





İçerisinde perde mekanizması yer alan DSLR fotoğraf makineleri, çekim sırasında ortaya harika sesler çıkartabiliyorlar. Bu doğrultuda YouTube kullanıcısı "dochero2005" tarafından hazırlanan yeni bir video, EOS 300D, EOS 1100D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 550D, EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 30D, EOS 1Ds III, EOS 5D Mark III, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 7D, EOS 1D III, EOS-1D IV ve EOS-1D X makinelerinin art arda perde seslerini ve yıllar içerisinde artan seri çekim hızlarını gözler önüne seriyor.

Hazırlanan harika videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.



