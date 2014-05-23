Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Mayıs 2014"

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Canon





Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II, Ağustos ayında duyurulabilir

Kısa zaman önce geliştirdiği iki yeni geniş açı lensini görücüye çıkartan Canon, CanonRumors’un son haberine göre EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II üzerinde de çalışma gösteriyor. Ağustos ayında duyurulabileceği söylenen lens, büyük ihtimalle EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS’de olduğu gibi push/pull (İttir / çek) mekanizmasına sahip olmayacak ve biraz daha pahalıya satılacak.













Uzun zamandır beklenen 7D Mark 2, Photokina kapsamında görücüye çıkacak

Canon’un sağlamlığıyla ün salmış 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan ve uzun zamandır duyurulması beklenen 7D Mark 2, gelen son bilgilere göre Photokina fuarı kapsamında karşımıza çıkacak. CanonWatch sitesinin farklı kaynaklardan aldığı bilgilere göre Brezilya’da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası kapsamında prototip versiyonlarıyla deneneceği söylenen 7D Mark 2, 7D duyurusunun üstünden geçen 5 yılın ardından da firmanın APS-C sensörlü amiral gemisi olarak güçlü bir noktaya konumlandırılacak. Modelin tahmini teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;





20MP ya da 24MP APS-C Dual Piksel AF sensör

Çift DIGIC 5+ işlemci

Gelişmiş video özellikleri

Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantıları

Çift hafıza kartı yuvası

ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)

1/8000 enstantane hızı

Sessiz perde modu

61 noktadan sahne algılamalı AF sistemi

Saniyede 10 kare seri çekim hızı

15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu

3.2-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran

Suya karşı dayanıklı gövde

910g ağırlık





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