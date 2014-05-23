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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II, Ağustos ayında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kısa zaman önce geliştirdiği iki yeni geniş açı lensini görücüye çıkartan Canon, CanonRumors’un son haberine göre EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II üzerinde de çalışma gösteriyor. Ağustos ayında duyurulabileceği söylenen lens, büyük ihtimalle EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS’de olduğu gibi push/pull (İttir / çek) mekanizmasına sahip olmayacak ve biraz daha pahalıya satılacak.

Not: Görsel temsilidir. (CR)


Uzun zamandır beklenen 7D Mark 2, Photokina kapsamında görücüye çıkacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un sağlamlığıyla ün salmış 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan ve uzun zamandır duyurulması beklenen 7D Mark 2, gelen son bilgilere göre Photokina fuarı kapsamında karşımıza çıkacak. CanonWatch sitesinin farklı kaynaklardan aldığı bilgilere göre Brezilya’da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası kapsamında prototip versiyonlarıyla deneneceği söylenen 7D Mark 2, 7D duyurusunun üstünden geçen 5 yılın ardından da firmanın APS-C sensörlü amiral gemisi olarak güçlü bir noktaya konumlandırılacak. Modelin tahmini teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

  • 20MP ya da 24MP APS-C Dual Piksel AF sensör
  • Çift DIGIC 5+ işlemci
  • Gelişmiş video özellikleri
  • Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantıları
  • Çift hafıza kartı yuvası
  • ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)
  • 1/8000 enstantane hızı
  • Sessiz perde modu
  • 61 noktadan sahne algılamalı AF sistemi
  • Saniyede 10 kare seri çekim hızı
  • 15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu
  • 3.2-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran
  • Suya karşı dayanıklı gövde
  • 910g ağırlık

Not: Görsel temsilidir. (CW)

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Elefue 5 yıl
15 RAW ilk gördüğümde 15 FPS zannettim. Nasıl heyacanlandığımı anlatamam.

Hadi alt seviyeleri geçtik ama o kadar para veriliyor. 16 GB olmadı 8 GB dahili hafızaları olsa bari.

70D nin sensörü ile geleceği kesin sayılır ama zaten 70D olmadı bari 7D Mark2 APS-H olsa. Çift hafıza kartı olmak zorunda.


Canon EF-S Yuvalı Aynasız
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Polibot 5 yıl
Şu makine mi yoksa bir alpha 77 mi sizce hangisi elinizi vicdanınıza koyun da bir söyleyin. Kimse sonyin hakkını vermiyor
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olağan_şüpheli 5 yıl
2k video çekseydi bari.
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serkanozg 5 yıl
buda canon 7d bayağı gelisme var
18 MP APS-C CMOS sensör
6400'e kadar (H:12.800) ISO.
8 kare/sn sürekli çekim.
Full HD film.
19 noktalı geniş alanlı AF.
İkili “DIGIC 4” işlemci.
7,7 cm (3,0 inç) Clear View II LCD.
Akıllı vizör.
iFCL ölçüm sistemi.
Entegre Speedlite Verici.
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ulan64ude 5 yıl
7d mark2 çok iyi özelliklerle geliyor
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zerocontrol 5 yıl
100-400mm lensin ilk versiyonunu görüp denemiştim.Push/pull kadar güzel birşey yok :D
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CanTnçr 5 yıl zerocontrol
zerocontrol

100-400mm lensin ilk versiyonunu görüp denemiştim.Push/pull kadar güzel birşey yok :D

Deneme şansım olmadı ama çoğu kişi de beğenmiyor nedense. Uzaması hoşuna gitmiyor galiba kişilerin
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