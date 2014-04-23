Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon’dan 24 Nisan tarihinde yeni bir lens geliyor
Sektörün büyük isimlerinden Canon, resmi Hong Kong Facebook sayfası üzerinde 24 Nisan tarihine işaret eden özel bir fotoğraf paylaştı. Konu hakkında öğrenilmiş herhangi bir bilgi olmasa da, yayınlanan görselde yer alan obje nedeniyle firmanın ürün gamına sabit odak uzaklığına sahip yeni bir lens ekleyebileceği konuşulmaya başlandı. Firmanın bölgesel bir duyuru yapabileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor. (PR)
Samyang
Samyang, 28 Nisan tarihinde 3 yeni lens modeli duyuracak
Fotoğraf dünyasının fiyat performans oranı yüksek manuel lens modelleriyle tanıdığı firmalarından Samyang, PhotoRumors’un yaptığı son habere göre kısa süre önce başlatılan 28 Nisan tarihli kampanya doğrultusunda üç yeni lens modeliyle karışımıza çıkacak. Güney Kore merkezli P&I şovu kapsamında çekilen bir video üzerinde görülen bu yeni lenslerin, Samyang 35mm F/1.4 AE, Samyang 7.5mm T3.8 video odaklı balık gözü ve APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makineleri için hazırlanan yine video temelli Samyang 12mm sinema modelleri olacağı söyleniyor. Bahsi geçen videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. (PR)
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