Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Nisan 2015"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon Canon C500 Mark II, 4K'dan daha yüksek çözünürlükte çekim yapabilir Canon'un profesyonel video işlemleri için geliştirdiği ve 2012 yılında satışa sunduğu kamerası C500, 2016 içerisinde duyurulması beklenen Mark 2 modeliyle CanonRumors'un haberine göre 4K çözünürlük seviyesini geride bırakabilir. 4K furyasında geç kaldığı için 6K noktasında erken davranmak istediği belirtilen firmanın, tasarımsal olarak olarak da yeni bir çizgiye gidebileceği söylenen bilgiler arasında yer alıyor.

Fujifilm

Yeni X-Sistem fotoğraf makinesi Mayıs ayında duyurulacak

Fujifilm'e yakın önemli kaynakları bulunan FujiRumors sitesinin elde ettiği son bilgiye göre yeni X-Sistem fotoğraf makinesi Mayıs ayı içerisinde duyurulacak. Duyurulacak bu fotoğraf makinesinin tam adı şimdilik bilinmezken, ihtimaller arasında X-T10 adı üst sıralarda yer alıyor.

Leica

Önümüzdeki hafta yeni bir Leica fotoğraf makinesi geliyor

Fotoğraf dünyasının Almanya merkezli efsane firmalarından Leica, MirrorlessRumors sitesinin haberine göre önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir Monochrome fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkacak. Özel sensörü sayesinde sadece siyah - beyaz çekim yapacak olan bu model, hakkında herhangi başka bilgi yer almıyor olmasına rağmen yüksek ihtimalle retro bir tasarımla tanıtılacak.

Not: Görsel temsilidir.

Zeiss

Zeiss, gövdesinde OLED ekran yer alan yeni FF (Tam Kare) lenslerini duyurdu





Yüksek optik kaliteye ve bu doğrultuda yüksek fiyata sahip lensleriyle tanınan dünyaca ünlü Zeiss, ilginç olarak üzerinde OLED ekran yer alan FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makineleri (Şimdilik sadece Sony E-Bayonet) için hazırladığı "Batis" isimli yeni lenslerini duyurdu. OLED ekranlarında diyafram ve odak gibi bilgileri sağlayan Batis serisi lensler, önemli olarak otomatik netleme motoruyla geliyorlar ve 25mm F2 ve 85mm F1.8 şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Lenslerden 25mm F/2 1300$, optik görüntü sabitlemeye sahip 85mm F1.8 ise 1200$ fiyat etiketlerine sahip.