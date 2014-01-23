Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony, CP+ fuarı kapsamında yeni kompakt, SLR benzeri ve aynasız fotoğraf makineleri duyuracak

Fotoğraf dünyasının merakla beklediği önümüzdeki ay düzenlenecek CP+ 2014 fuarı, Sony açısından oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Elde edilen son bilgilere göre firma fuar kapsamında yeni kompakt, SLR benzeri ve aynasız fotoğraf makineleri ile karşımıza çıkacak. Teknik detayları tam olarak bilinmeyen aynasız modellerden bir tanesinin NEX-7’nin halefi olarak A7000 ismiyle görücüye çıkabileceği de gelen bilgiler arasında.













Hasselblad





Sony temelli yeni bir Hasselblad fotoğraf makinesi görüntülendi

Dün yaptığı H5D-50c duyurusu ile dikkatleri üzerine çeken Hasselblad’ın Sony A99 üzerine kurduğu ve A-Mount bağlantı yapısıyla hazırladığı yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıktı. Teknik olarak ayrıntıları şimdilik bilinmeyen fotoğraf makinesinin, daha önce Sony A7 temelli olarak gelebileceği söylenen “Solar” modeli olabileceği de yapılan tahminler arasında.



