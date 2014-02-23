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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Nauticam, Panasonic GX7 uyumlu yeni su altı haznesini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasada yer alan birçok popüler kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi modeli için ürettiği oldukça başarılı su altı hazneleri ile tanıdığımız Nauticam, Panasonic GX7 için hazırladığı yeni su altı haznesi NA-GX7’yi görücüye çıkarttı. Firmanın diğer ürünlerinde de olduğu gibi alüminyum gövde kalitesiyle makinenin tüm butonlarına, vizörüne ve LCD ekranına erişim imkan veren hazne, 1,08 kg ağırlığa ve 193 x 128 x 99mm boyuta sahip. Makinenin 100 metre derinliğe indirilmesine imkan veren NA-GX7’in resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.



TheCameraStoreTV

TheCameraStoreTV,  Sony A6000 incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli kanallardan TheCameraStoreTV, bu incelemeleri arasına Şubat ayında duyurulan Sony A6000 fotoğraf makinesini ekledi. Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız sistem fotoğraf makinesi olarak lanse edilen A6000’nin oldukça beğenildiği incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.


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__HaLiL__ 5 yıl
Bir senedir makine alacağım diye forum forum geziyorum. Para da yoktu tabi :)) Nex6 istiyordum; ama buna kısmet olacak gibi. TR fiyatı hakkında bilgisi olan var mı; hangi lensle satılıyor? Bana 50mm düşük diyafram lens yeterdi be ya.
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BirazUye 5 yıl __HaLiL__
Kit Lens fiyatının üzerine ( Yani 800$ ) %20 koy hocam. Türkiye de bu fiyata alabileceksin ;)
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dere.beyi 5 yıl
arkadaşlar hangi dslr makinenin video bitrati yüksektir bunu nasıl öğrenebiliriz özelliklerinde yazmıyor hiçbirinin ?
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BirazUye 5 yıl
Kesinlikle alınası bir cihaz , özellikle de sokak fotoğrafı için :)) Nisan gelse de alsak :)
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filteke 5 yıl
geçtiğimiz şubat ayı ne zaman
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tyuıtyuı 5 yıl
şu aynasız olayı uçtu gitti cidden ama tele lens ergonomisi ve lens çeşitliliği işi tam oturmadı herhalde.

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