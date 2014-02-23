Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Nauticam, Panasonic GX7 uyumlu yeni su altı haznesini duyurdu

Piyasada yer alan birçok popüler kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi modeli için ürettiği oldukça başarılı su altı hazneleri ile tanıdığımız Nauticam, Panasonic GX7 için hazırladığı yeni su altı haznesi NA-GX7’yi görücüye çıkarttı. Firmanın diğer ürünlerinde de olduğu gibi alüminyum gövde kalitesiyle makinenin tüm butonlarına, vizörüne ve LCD ekranına erişim imkan veren hazne, 1,08 kg ağırlığa ve 193 x 128 x 99mm boyuta sahip. Makinenin 100 metre derinliğe indirilmesine imkan veren NA-GX7’in resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.













TheCameraStoreTV





TheCameraStoreTV, Sony A6000 incelemesini yayınladı

Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli kanallardan TheCameraStoreTV, bu incelemeleri arasına Şubat ayında duyurulan Sony A6000 fotoğraf makinesini ekledi. Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız sistem fotoğraf makinesi olarak lanse edilen A6000’nin oldukça beğenildiği incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.



