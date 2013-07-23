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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Pentax      
DxOMark, Pentax K-50 DSLR fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yaptığı fotoğraf makinesi ve lens incelemeleri ile hem sevilen hem de eleştirilere maruz kalan DxOMark, Pentax'ın yakın zamanda piyasaya sunduğu yeni DSLR fotoğraf makinesi K-50 modelini inceledi. Yapılan testler sonucunda ortalama 79 puan alan K50, K30 ile benzer performansı sunarken K5 II modelinin gerisinde yer aldı.
Site tarafından yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. 
Sony
Gelen bilgiler göre Sony, 24, 32 ve 36MP çözünürlüklere sahip üç yeni FF (Tam kare) sensör geliştiriyor
 
Sony hakkında ortaya attığı bilgiler ile yakından tanıdığımız SonyAlphaRumors'un öğrendiği son dediokdulara göre önemli elektronik üreticilerinden Sony, yeni jenerasyon A-Mount ve E-Mount bağlantıya sahip fotoğraf makineleri için 24, 32 ve 36MP çözünürlüklere sahip üç yeni FF (Tam kare) sensör geliştiriyor. Şimdilik bu sensörlerin hangi modeller üzerinde kullanılacağı bilinmezken, NEX-FF modelinin bu sensörlerden birini kullanması bekleniyor.

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arg-ist 5 yıl
benim bahsettiğim kategori nikon D1-2... serisi muadili makineler dostum özellikle basının, sporun kullandığı makineler ..ve bu makinelerin kullanıcısı hatta satıcısı olarak nikon a nal toplattığını içinde yaşayarak gördüm..
ürün sorumlusu bu kategoriden çıkıyoruz dediği gün inanamamıştım...

ömrümde hiç sony camera kullanmadım niyetimde yok kullanmaya...bir nikoncu olarak...elime nikon, leica , contax ve hasselblad dan başka makine almadım ama adamların hakkını da vermek lazım..

nikonu rangefinder S3 ve slr olarak F , FT , FTn , F2 , F2S ,F2AS , F3 , F3 AF , F4 , F5,F6 ve son olarakta D1 i kullanarak ben bu işten çıktım yaşım gereği..zaten digital de bana cazip gelmedi..şimdi çocuklarım kullanıyor o digitalleri ben de ara sıra hasret gideriyorum. ama bu uzun maratonumda nikonun çizdiği zigzaları millete yaşattığı sorunları çok iyi yaşadım...

contax ın ilkleri yapmasına gelince tarih olarak doğrudur . contax da leica gibi slr e ve sonrasında digitale geçiş yıllarında tepetakla gelmenin hırsı ile birçok ilki yaptı örneğin kullandınmı bilmem ama netlemenin obktif yerine perde düzlemini hareket ettirerek yapıldığı , ve bu sayede bütün manuel contax objektiflerin kullanılmasına imkan tanıdığı gibi... ama o kadarla kaldı bir nikon olamadı asla.. digitalde de öyle ...

birileri çim pistte koşuyor diğerleri kum pisti tercih ediyor..
bazıları kısa mesafeyi koşuyor..bazıları uzun mesafeyi ...

cevap yazmaktan amacım tartışmak değil, ama bu konuda wiki bilgisi ile değil bütün bu makineleri elinde tutmuş kullanmış biri olarak bu itirazı yaptım yoksa kamera tarihçesi ayrı bir olay..amacım sadece bir hatırlatma idi bilgi olarak..
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myhotyro 5 yıl
the_rion80
Bu yukuberk tam provokatör, bu yorumları cahilliğinden yaptığını sanmıyorum

Sony vibrator yapsa sprem bankası sanacak kapasitede adam işte.
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arg-ist 5 yıl
alıntı
Bu yorumu yazabilmek için cahil olmak yetmez. ... da olmak gerekir.

Alıntı
Bu yukuberk tam provokatör, bu yorumları cahilliğinden yaptığını sanmıyorum

alıntı
Sony vibrator yapsa sprem bankası sanacak kapasitede adam işte.
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bu yorumlarınıza Sony nin Nikon F5 kasa üzerine yaptığı ilk gerçek fullframe D-SLR makineler de dahilmi dostlar..

2 Yanıt Yanıtla
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myhotyro 5 yıl
yukuberk
Sonynin 1/3.2 sensörleri bile malum markaların tam karelerine fark atarken Sony tam kare modellerin rakibi yok demektir. Zaten yok da adamlar farkı açmak için uğraşıyorlar.

Bu yorumu yazabilmek için cahil olmak yetmez. ... da olmak gerekir.
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yukuberk 5 yıl
Sony'nin 1/3.2 sensörleri bile malum markaların tam karelerine fark atarken Sony tam kare modellerin rakibi yok demektir. Zaten yok da adamlar farkı açmak için uğraşıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
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Metabolism 5 yıl yukuberk
yukuberk

Sony'nin 1/3.2 sensörleri bile malum markaların tam karelerine fark atarken Sony tam kare modellerin rakibi yok demektir. Zaten yok da adamlar farkı açmak için uğraşıyorlar.

örnek verir misin? hangi modeller mesela
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