Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Temmuz 2013"

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Pentax

DxOMark, Pentax K-50 DSLR fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Yaptığı fotoğraf makinesi ve lens incelemeleri ile hem sevilen hem de eleştirilere maruz kalan DxOMark, Pentax'ın yakın zamanda piyasaya sunduğu yeni DSLR fotoğraf makinesi K-50 modelini inceledi. Yapılan testler sonucunda ortalama 79 puan alan K50, K30 ile benzer performansı sunarken K5 II modelinin gerisinde yer aldı.

Site tarafından yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Gelen bilgiler göre Sony, 24, 32 ve 36MP çözünürlüklere sahip üç yeni FF (Tam kare) sensör geliştiriyor

Sony hakkında ortaya attığı bilgiler ile yakından tanıdığımız SonyAlphaRumors'un öğrendiği son dediokdulara göre önemli elektronik üreticilerinden Sony, yeni jenerasyon A-Mount ve E-Mount bağlantıya sahip fotoğraf makineleri için 24, 32 ve 36MP çözünürlüklere sahip üç yeni FF (Tam kare) sensör geliştiriyor. Şimdilik bu sensörlerin hangi modeller üzerinde kullanılacağı bilinmezken, NEX-FF modelinin bu sensörlerden birini kullanması bekleniyor.