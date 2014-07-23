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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin kavisli sensörü ve uyumlu lens modeli hakkında ayrıntılı teknik bilgiler yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin geçtiğimiz hafta ortaya çıkan kavisli sensör teknolojisi hakkında ayrıntılı teknik detaylar yayınlandı. Bu doğrultuda 2/3-inç boyutta hazırlanan “Curverd Exmor-RS CMOS” sensör (Hem fotoğraf makinesi hem de cep telefonlarında kullanılabilir) modeli, 22MP çözünürlük değeriyle geliyor, ISO 640’da 10.8 durak dinamik aralık sunuyor ve SNR (Sinyal gürültü oranı) değeri ISO 400’de 41.1DB olarak görülüyor. Bu sensör için özel olarak hazırlanan lensin ise 20mm odak uzaklığı ile F/1.2G diyafram değeriyle geleceği ve 24.1mm filtre çapı taşıyacağı ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. 6mm kalınlığa sahip bu lens ve yeni kavisli sensör eşliğinde ise oldukça ince fotoğraf makinelerinin üretilebileceği söyleniyor. (SAR)


Hasselblad

Hasselblad, V-Sistem için CFV-50c CMOS isimli dijital arka birimi duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Orta formatın önemli isimlerinden Hasselblad, V-Sistem fotoğraf makineleri için yeni geliştirdiği dijital arka birimi CFV-50c CMOS’u resmi olarak duyurdu. Teknik olarak ISO 6400 seviyesine çıkabilen, 50MP çözünürlük sunan, gövdesinde 3-inç 24-bit renkli ekran yer alan, CF hafıza kartları kullanan, 16-bit renk derinliği verebilen ve saniyede 1.5 kare seri çekim yapabilen ürün, kablosuz kontrol yeteneğiyle de dikkatlerine üzerine çekebiliyor. CFV-50c’nin 11,000 Euro fiyat etiketi bulunuyor.


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kurunc 4 yıl
Benim makine saniyede 5 kare çekiyor :P
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Vipracing 4 yıl
Nedense Sony nin kavisli sensörünün dynamic range'nin daha fazla olucağını umut etmiştim.
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