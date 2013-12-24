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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

Sigma’nın yeni ürünleri hakkında genel beklentiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Daha çok hazırladığı üst seviye lensler ile tanınan ancak Foveon sensörlü fotoğraf makineleri de hazırlayan Sigma, gelen bilgilere göre önümüzdeki yıl için Foveon sensörlü lensleri değiştirilebilir bir aynasız fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. 2015’den önce beklenmeyen SD1 Merrill’in yerine gelecek model bünyesinde de APS-C’den daha büyük bir sensör kullanabileceği söylenen firma, 2014 yılı içerisinde ise aşağıda yer alan lensleri kullanıcıların beğenisine sunabilir;

  • Sigma 24mm f/1.4 Art
  • Sigma 24-70mm f/2 OS Art
  • Sigma 50mm f/1.4 Art
  • Sigma 135mm f/1.8 OS Art
  • Sigma 300mm f/2.8 OS Sports
  • Sigma 400mm f/2.8 OS Sports
  • Sigma 500mm f/4 OS Sports
  • Sigma 600mm f/4 OS Sports

Ünlü fotoğraf firması ayrıca mevcut Art 50mm f/1.4 ve 85mm f/1.4 lenslerini yenileyebilir, ultra geniş açıya sahip yeni bir modeli de karşımıza çıkartabilir.


Not: Görsel temsilidir.

Oylama

Photo Rumors, yılın en kötü fotoğraf makineleri için yeni bir oylama başlattı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
2013 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde genel olarak “yılın en iyi fotoğraf makinesi” şeklinde oylamalar karşımıza çıkıyor. Bunu tam ters açıdan değerlendiren fotoğraf dünyasının önemli internet sitelerinden Photo Rumors, yılın en kötü fotoğraf makinesini belirlemek için yeni bir oylama başlattı. İçerisinde Hasselblad Stellar, Pentax Q7, Leica X Vario, Canon PowerShot N, Fujifilm X-A1, Nikon 1S1, Olympus Stylus 1, Panasonic FZ70, Samsung Galaxy Camera ve Sony QX100 modellerinin bulunduğu oylamaya buradan ulaşabilirsiniz. Oylamanın liderliği ise şuan Hasselblad Stellar’ın elinde.


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jimi1984 5 yıl
Valla 2013 yılının en başarılı markası Sigma oldu bana göre :)
2014 yılında da devam edecek sanırım :)
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Asarhaddon 5 yıl
Foveon sensör ve aynasız ha! Sigma şaka yapıyor olmalı. Artık amiyane tabirle keskinliğin dibine vururuz :)
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