Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sigma





Sigma’nın yeni ürünleri hakkında genel beklentiler

Daha çok hazırladığı üst seviye lensler ile tanınan ancak Foveon sensörlü fotoğraf makineleri de hazırlayan Sigma, gelen bilgilere göre önümüzdeki yıl için Foveon sensörlü lensleri değiştirilebilir bir aynasız fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. 2015’den önce beklenmeyen SD1 Merrill’in yerine gelecek model bünyesinde de APS-C’den daha büyük bir sensör kullanabileceği söylenen firma, 2014 yılı içerisinde ise aşağıda yer alan lensleri kullanıcıların beğenisine sunabilir;





Sigma 24mm f/1.4 Art

Sigma 24-70mm f/2 OS Art

Sigma 50mm f/1.4 Art

Sigma 135mm f/1.8 OS Art

Sigma 300mm f/2.8 OS Sports

Sigma 400mm f/2.8 OS Sports

Sigma 500mm f/4 OS Sports

Sigma 600mm f/4 OS Sports





Ünlü fotoğraf firması ayrıca mevcut Art 50mm f/1.4 ve 85mm f/1.4 lenslerini yenileyebilir, ultra geniş açıya sahip yeni bir modeli de karşımıza çıkartabilir.









Not: Görsel temsilidir.





Oylama





Photo Rumors, yılın en kötü fotoğraf makineleri için yeni bir oylama başlattı

2013 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde genel olarak “yılın en iyi fotoğraf makinesi” şeklinde oylamalar karşımıza çıkıyor. Bunu tam ters açıdan değerlendiren fotoğraf dünyasının önemli internet sitelerinden Photo Rumors, yılın en kötü fotoğraf makinesini belirlemek için yeni bir oylama başlattı. İçerisinde Hasselblad Stellar, Pentax Q7, Leica X Vario, Canon PowerShot N, Fujifilm X-A1, Nikon 1S1, Olympus Stylus 1, Panasonic FZ70, Samsung Galaxy Camera ve Sony QX100 modellerinin bulunduğu oylamaya buradan ulaşabilirsiniz. Oylamanın liderliği ise şuan Hasselblad Stellar’ın elinde.



