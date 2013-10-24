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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Sony
Sony'nin yeni fotoğraf makineleri A7 ve A7r ile çekilmiş örnek fotoğrafların sayısı artıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin geçtiğimiz hafta içerisinde tanıttığı FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleri A7 ve A7r, sundukları teknik detaylar ile fotoğraf dünyasında konuşulmaya, modelleri inceleme şansı elde eden siteler tarafından da örnek fotoğraflarla daha fazla heyecan yaratmaya devam ediyorlar. Daha önce yayınlanan birçok örneğin aksine bu sefer Dcfever isimli internet sitesi tam boyutlu örnek yayınlamış durumda.
Yayınlanan fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Nikon
Nikon'un FF (Tam Kare) sensör ile hazırlanan retro modeli hakkında yeni bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyası için son günlerin en önemli konuları arasında yer alan Nikon'un FF (Tam Kare) sensöre ve retro tasarıma sahip yeni fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler öğrenildi. Öncelikle isiminin "D4H" olacağı belirtilen makinenin tam olarak kesin olmayan teknik detayları da güncellendi. Bu ayrıntılara bakmak gerekirse karşımıza;
  • EN-EL15 batarya
  • 3-inç LCD Ekran
  • Elektronik / Optik hibrit vizör
  • Yeni hibrit mekanik deklanşör
  • AA filtre olmayan yapı
  • Düşük güç modunda video olmayacak ancak normal şartlarda video olma ihtimali yüksek
  • EXPEED 3A görüntü işlemcisi
  • Siyah, Siyah/Gümüş ve krom renk seçenekleri çıkıyor.
Gövde olarak 3000$, 50mm F/1.8G lens modeliyle beraber ise 3300$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtilen Nikon D4H (İsim kesin değil), büyük ihtimalle firmanın analog fotoğraf makinelerinden FM2 ya da F3 modellerine benzer bir gövde yapısıyla karşımıza gelecek. Son olarak Nikon heyecanla beklenen modeli hakkında kısa bir tanıtım filmi de yayınlamış durumda. Videodan elde edilebilen tek şey ise makinenin "Hot Shoe" bağlantı yuvasına sahip olacağı.
(NR) / (2) 


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skylineGTR_34 5 yıl
50mm f1.8G zaten 213$ tek basina o fiyat nasil olmus oyle? 1.4G olacak sanirim dogrusu fiyata bakinca.
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