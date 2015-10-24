Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Ekim 2015"

Pentax

Pentax'ın FF (Tam Kare) sensörlü DSLR modeli için yeni görseller geldi

Pentax'in çıkışı yıllardır beklenen FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi için yeni görseller yayınlandı. New York'da düzenlenen Photo Plus Expo fuarı kapsamında sergilenen fotoğraf makinesi, yeni görselleriyle eskilerden farklı olarak tamamen hazır görünüyor ve oldukça ilginç bir hareketli ekran mekanizması taşıyor. Üst bilgi ekranını ufaklığıyla şaşırtan modelin, bildiğiniz üzere sorunlu K-3 II modelleri nedeniyle üretimi gecikiyor ve 42MP yerine Sony üretimi 36MP sensör taşıyacağı ve 4K video çekmeyeceği söyleniyor.





Mitakon

Mitakon'un yeni Speedmaster 135mm f/1.4 lensi, büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor

Japonya merkezli Mitakon tarafından iki gün önce "Canon, Nikon ve Sony (FE)" fotoğraf makineleri için duyurulan lens modeli Speedmaster 135mm f/1.4, Photo Plus Expo fuarında çekilen görselleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İnanılmaz büyük gövdesiyle DSLR fotoğraf makinelerini bile yanında oyuncak gibi bırakan lens, 3KG ağırlığıyla da her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturmuyor. 135mm odak uzaklığında sunduğu F/1.4 sabit diyafram değeriyle sınıfının en hızıları arasına yerleşen ve portre çekimleri için ideal olan lensin fiyatı da boyutu ile doğru orantılı şekilde karşımıza çıkıyor: Tam 2,999 dolar.

Nikon

Nikon'dan fotoğraf tutkunlarına özel hediye seçeneği

Fotoğraf makinesi sektörünün önemli isimlerinden Nikon, oldukça ilginç bir ürün görücüye çıkarttı. Efsanevi "F" analog fotoğraf makinesini lego benzeri bir maket haline getiren şirket, kişilerin fotoğraf makineleri ile yakından ilgilenen arkadaşlarına sık sık hediye ettiği lens bardaklara da güzel bir alternatif hazırlamış oluyor. Nikon F maketinin tek olmusuz yanı ise şimdilik sadece Japonya pazarında satılıyor olması. Yaklaşık 33$ fiyatı bulunan ürünün yakın zamanda Ebay gibi noktalardan elde edilebileceği tahmin ediliyor.

Canon

Canon'un karanlıkta görebilen kamerası ön siparişe açıldı

Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz kamera birimi ME20F-SH, bazı yabancı satış kanalları üzerinde ön siparişe açıldı. Daha çok endüstriyel amaçlar ve film yapımcıları hedef alınarak hazırlanan model, şirketin EF / EF-S lenslerini aktif olarak kullanabiliyor ve 0.0005 lux ışık yakalama kapasitesiyle tam 4 milyon ISO seviyesine çıkarak inanılmaz bir hassasiyet ortaya koyuyor. Yayınlanan örnek videolarda "karanlıkta görebilme" mottosunu kanıtlayan kameranın ön sipariş fiyatı ise 20 bin dolar seviyesinde.