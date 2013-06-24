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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Sigma
Ephotozine, Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma'nın sunduğu diyafram değeri ile dikkat çeken 18-35mm f/1.8 DC HSM lens incelemesini yayınlayan başarılı fotoğraf sitesi Ephotozine, lensi özellikle sunduğu keskinlik seviyesi, F/1.8 sabit diyafram değeri, F/1.8 diyafram değerinde düşük bozulma, gövde kalitesi ve dengeli fiyatı ile oldukça başarılı buldu. Lensi yüksek oranda tavsiye eden Ephotozine'nin yaptığı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Nikon
Nikon Japonya merkezli olarak yeni fotoğraf çantalarını duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği fotoğraf makineleri ve objektif modelleri yanında sektör için birçok farklı aksesuar ürünü de hazırlayan Nikon, Japonya merkezli olarak "Special Selection Camera Bags" isimli fotoğraf çantalarını duyurdu. Fotoğrafçıların ihtiyaçları göz önünde alınarak hazırlanan çantalar, geniş iç hacimleri ve sağlam yapıları ile dikkat çekiyorlar. Diğer ülkelerde de satılıp satılmayacağı bilinmeyen modeller hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ve buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.



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tyuıtyuı 5 yıl
alt tarafı bir tane lens yapacaklar 1.2 - ... diyafram, 10-400mm aralığında şöyle keskininden. hafif ve yer kaplamayanından olay bitecek. zaten her isteğe göre bir gövde mevcut.

onu yapmıyorlar çanta yapıyorlar! yıl olmuş 2013.

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jimi1984 5 yıl tyuıtyuı
Hurby

alt tarafı bir tane lens yapacaklar 1.2 - ... diyafram, 10-400mm aralığında şöyle keskininden. hafif ve yer kaplamayanından olay bitecek. zaten her isteğe göre bir gövde mevcut.

onu yapmıyorlar çanta yapıyorlar! yıl olmuş 2013.



Bir de 1:1 makro büyütme oranı olsun lensin filitre kısmında da küçük küçük flaşlar olsun makro modu etkinken onlar patlasın :D :D
2 Yanıt Yanıtla +1
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Statistik 5 yıl tyuıtyuı
Hurby
alt tarafı bir tane lens yapacaklar 1.2 - ... diyafram, 10-400mm aralığında şöyle keskininden. hafif ve yer kaplamayanından olay bitecek. zaten her isteğe göre bir gövde mevcut.

onu yapmıyorlar çanta yapıyorlar! yıl olmuş 2013.



Boyle lensler tamamen yok degil aslinda, 28-400 2.8 lensli dslr-benzeri kamerlar var su an, bazilari dslrlerin sunmadigi ozellikler bile sunuyor, saniyede 250-500 hatta 1000 kare cekim gibi, onlar gelisebilir daha da , hadi 10-400 f:1.2 biraz hayal da, 18-400 2.8 imkansiz degil bence :)
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