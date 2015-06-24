Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Haziran 2015"

3 yıl
1,4b
1
6
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Venus Optics
Venus Optics, dünyanın en geniş makro lensi Laowa 15mm F/4'ü duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz dönemde tanıttığı Venus 60mm f/2.8 macro 2:1 lensi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Venus Optics, kısa süre önce müjdesini verdiği dünyanın en geniş makro lensi Laowa 15mm F/4'ü de resmi olarak duyurdu. 1:1 büyütme oranıyla gerçek bir makro lens olan, 15mm odak uzaklığıyla ise objeleri çevreleriyle beraber kareye dahil edebilen lens, aynı zamanda +/-6mm shift özelliği de taşıyor ve böylece makro yanında mimari çekimler için de ideal bir seçenek oluşturuyor. Son zamanlarda duyurulmuş en ilginç makro lensler arasında yer alan ürün, Canon EF, Nikon F, Sony Alpha A, Sony FE ve Pentax K bayonet versiyonlarıyla 480$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. 
Nikon
Nikon D5'in ilk özellikleri ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon D4s'in yerini alması beklenen profesyonel DSLR fotoğraf makinesi dünyasının yeni amiral gemisi Nikon D5 hakkında ilk teknik detaylar ortaya çıktı. Bu doğrultuda 20 MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensör, 4K video çekim kapasitesi, 173 otomatik netleme noktası, 102,400 ISO seviyesi, saniyede 15 kare seri çekim hızı ve D4s ile benzer gövde yapısı gibi detaylarla karşımıza çıkacağı söylenen D5, tahminler doğru çıkarsa da 2015 sonu ya da 2016 başında raflardaki yerini alacak.
Fujifilm
Fujifilm X-T1'in beklenen 4.0 güncellemesi 29 Haziran'da gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fujifilm'in uzun zamanda önce mevcut amiral gemisi X-T1 için duyurduğu 4.0 kodlu yeni yazılım güncellemesi, PhotoRumors'un elde ettiği son bilgilere göre 29 Haziran tarihinde resmi olarak indirmeye sunulabilir. Güncelleme özellikle otomatik netleme açısında çok büyük yenilikler getiriyor ve merakla bekleniyor.
Tokina
Tokina, 24-70MM F/2.8 FX lensini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens üreticilerinden Tokina, Nikon ve Canon uyumlu yeni lensi 24-70MM F/2.8 FX'i resmi olarak duyurdu. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle genel kullanıma yönelik bir alternatif oluşturan lens, özel optik kaplamalarıyla yüksek fotoğraf kalitesi vaat ediyor ve şirketin "One-touch Focus Clutch" mekanizması ile otomatik ve manuel netleme arasında hızlı geçiş sunuyor. Ağustos ayında satışa çıkacak olan Tokina 24-70MM F/2.8 FX, 1000$ fiyat etiketine sahip.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatality-one 3 yıl
Ben bu lensden aldım. Ama henüz kullanma fırsatım olmadı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 3 yıl
D4s'i a6000 ile kıyaslıyorlardı, şimdi D5 aldı başını gidiyor
Laowa 15mm'nin fiyatı da güzel duruyor, lens zaten on numara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 3 yıl
tokina 50mp body le riçin çözünürlük verebileceğini söylemiş öyleyse çok güzel d5 sağlam gelmiş bakalım 1dx mark2 nasıl gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanozg 3 yıl
15 mm 1:1 macro hayaldi gerçek oldu cinsinden ama keskinlik konusunda şüpheliyim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 3 yıl serkanozg
serkanozg

15 mm 1:1 macro hayaldi gerçek oldu cinsinden ama keskinlik konusunda şüpheliyim

dpreview.com/...

Sonuçlar gayet güzel görünüyor. Gerçekten dediğiniz gibi hayaldi gerçek oldu. Daha önce çekilen çileleri son bulduracak harika bir lens. Bu yaz bitmeden almayı düşünüyorum bakalım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl AMD Radeon Fury X video inceleme: "AMD yeniden liderlik yarışında, detaylar videomuzda!" 3 yıl All in One Gestures ve Swipe Home Button İnceleme 3 yıl Turkcell T60 kutudan çıkyıor; Yeni telefon ve beraberinde gelenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim