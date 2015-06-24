Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Venus Optics
Venus Optics, dünyanın en geniş makro lensi Laowa 15mm F/4'ü duyurdu
Geçtiğimiz dönemde tanıttığı Venus 60mm f/2.8 macro 2:1 lensi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Venus Optics, kısa süre önce müjdesini verdiği dünyanın en geniş makro lensi Laowa 15mm F/4'ü de resmi olarak duyurdu. 1:1 büyütme oranıyla gerçek bir makro lens olan, 15mm odak uzaklığıyla ise objeleri çevreleriyle beraber kareye dahil edebilen lens, aynı zamanda +/-6mm shift özelliği de taşıyor ve böylece makro yanında mimari çekimler için de ideal bir seçenek oluşturuyor. Son zamanlarda duyurulmuş en ilginç makro lensler arasında yer alan ürün, Canon EF, Nikon F, Sony Alpha A, Sony FE ve Pentax K bayonet versiyonlarıyla 480$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.
Nikon
Nikon D5'in ilk özellikleri ortaya çıktı
Nikon D4s'in yerini alması beklenen profesyonel DSLR fotoğraf makinesi dünyasının yeni amiral gemisi Nikon D5 hakkında ilk teknik detaylar ortaya çıktı. Bu doğrultuda 20 MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensör, 4K video çekim kapasitesi, 173 otomatik netleme noktası, 102,400 ISO seviyesi, saniyede 15 kare seri çekim hızı ve D4s ile benzer gövde yapısı gibi detaylarla karşımıza çıkacağı söylenen D5, tahminler doğru çıkarsa da 2015 sonu ya da 2016 başında raflardaki yerini alacak.
Fujifilm
Fujifilm X-T1'in beklenen 4.0 güncellemesi 29 Haziran'da gelebilir
Fujifilm'in uzun zamanda önce mevcut amiral gemisi X-T1 için duyurduğu 4.0 kodlu yeni yazılım güncellemesi, PhotoRumors'un elde ettiği son bilgilere göre 29 Haziran tarihinde resmi olarak indirmeye sunulabilir. Güncelleme özellikle otomatik netleme açısında çok büyük yenilikler getiriyor ve merakla bekleniyor.
Tokina
Tokina, 24-70MM F/2.8 FX lensini duyurdu
Sektörün önemli lens üreticilerinden Tokina, Nikon ve Canon uyumlu yeni lensi 24-70MM F/2.8 FX'i resmi olarak duyurdu. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle genel kullanıma yönelik bir alternatif oluşturan lens, özel optik kaplamalarıyla yüksek fotoğraf kalitesi vaat ediyor ve şirketin "One-touch Focus Clutch" mekanizması ile otomatik ve manuel netleme arasında hızlı geçiş sunuyor. Ağustos ayında satışa çıkacak olan Tokina 24-70MM F/2.8 FX, 1000$ fiyat etiketine sahip.
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Laowa 15mm'nin fiyatı da güzel duruyor, lens zaten on numara
dpreview.com/...
Sonuçlar gayet güzel görünüyor. Gerçekten dediğiniz gibi hayaldi gerçek oldu. Daha önce çekilen çileleri son bulduracak harika bir lens. Bu yaz bitmeden almayı düşünüyorum bakalım :)