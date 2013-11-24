Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Kasım 2013"

5 yıl
281
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Samyang

Samyang’ın bütün lensleri Fujifilm X-Mount ile uyumlu hale getirilecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı fiyat performans oranı yüksek lens modelleri ile adından sıkça söz ettiren ve bir kaç farklı isim altında üretim yapan Samyang, resmi Facebook sayfasında yaptığı bir yorumda mevcut bütün lenslerinin gelecekte Fujifilm’in X-Mount bağlantıya sahip fotoğraf makineleri ile uyumlu hale getirileceğini müjdeledi.


Panasonic

Panasonic, 2014 yılında 5 yeni fotoğraf makinesi duyuracak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörü içerisinde aktif olarak yer alan sayılı teknoloji devlerinden Panasonic, Nikkei.com internet sitesinin yayınladığı makaleden öğrenildiği kadarıyla 2014 yılında 5 yeni fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Ayrıca 2014 yılı içerisinde aynasız ürünler ve 4K çekim yapabilen video kameralar üzerine yoğunlaşacağı belirtilen firma, yeni kameralarının çoğunu 300$ seviyesinde fiyatlandıracak ve daha da düşük fiyatlar için OEM düzenlemelerine gidecek.



Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim