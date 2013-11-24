Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Samyang





Samyang’ın bütün lensleri Fujifilm X-Mount ile uyumlu hale getirilecek

Hazırladığı fiyat performans oranı yüksek lens modelleri ile adından sıkça söz ettiren ve bir kaç farklı isim altında üretim yapan Samyang, resmi Facebook sayfasında yaptığı bir yorumda mevcut bütün lenslerinin gelecekte Fujifilm’in X-Mount bağlantıya sahip fotoğraf makineleri ile uyumlu hale getirileceğini müjdeledi.









Panasonic





Panasonic, 2014 yılında 5 yeni fotoğraf makinesi duyuracak

Fotoğraf sektörü içerisinde aktif olarak yer alan sayılı teknoloji devlerinden Panasonic, Nikkei.com internet sitesinin yayınladığı makaleden öğrenildiği kadarıyla 2014 yılında 5 yeni fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Ayrıca 2014 yılı içerisinde aynasız ürünler ve 4K çekim yapabilen video kameralar üzerine yoğunlaşacağı belirtilen firma, yeni kameralarının çoğunu 300$ seviyesinde fiyatlandıracak ve daha da düşük fiyatlar için OEM düzenlemelerine gidecek.







