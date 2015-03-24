Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Mart 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Samyang
Samyang'ın 100mm makro lensi bu yaz duyurulabilir
Hazırladığı uygun fiyatlı manuel lensler ile tanıdığımız Samyang, PhotoRumors'un haberine göre yüksek ihtimalle F/2.8 diyafram değerine ve 100mm odak uzaklığına sahip yeni makro lensini önümüzdeki yaz aylarında kullanıcıların beğenisine sunacak. Ancak lensin Nikon ve Canon tarafındanki rakipleriyle benzer olarak 734$ ile 899$ arası bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.
Nikon
Nikon, Japonya merkezli olarak paslanmaz çelik hot-shoe kapağını duyurdu
Sektörün büyük isimlerinden Nikon, ilginç bir hamleyle Japonya merkezli olarak paslanmaz çelik hot-shoe (Harici flaşın takıldığı bölüme verilen ad) kapağını duyurdu. Gri renkte hazırlanan ve ACS-01 modeli ismiyle gelen kapak, koruma harici başka bir işlev görmüyor ve 35$ fiyat etiketi bulunuyor.
Canon / Nikon
Canon 5DS R ile Nikon D810'un megapiksel seviyeleri karşılaştırıldı
Canon'un 50 megapiksellik sensörle gelen DSLR fotoğraf makinesi 5DS R, Imaging-Resource sitesi tarafından Nikon'un 36 megapiksel çözünürlükteki D810 modeli karşısına çıkartıldı. Aradaki megapiksel seviyesinin gösterilmek istendiği test, yukarıda yer alan görselde de görüldüğü üzere farkın çok az olduğunu gözler önüne seriyor. D810 ile çekilen fotoğrafın daha keskin görünmesi ise Nikon'un JPEG'lere daha fazla keskinlik uygulamasıyla açıklanıyor. Sayfanın aşağısında yer alan diğer görseller de ilgi çekiyor. Aynı şartlar altında çekilen fotoğraflarda 5D Mark 3 ISO 6400 değerinde 5DS R'a göre daha iyi performans sergiliyor. Yine aynı şartlarda çekilen fotoğraflarda Pentax'ın 51.4 megapiksellik orta format 645Z fotoğraf makinesi ise beklendiği gibi farkını ortaya koyuyor.
Sony
Sony A7R Mark 2'nin ilk teknik detayları ortaya çıktı
Sony'nin aynasız fotoğraf makineleri için FF (Tam Kare) sensör devrini açtığı modeli A7R, bilindiği üzere yerini Mark 2'ye bırakmaya hazırlanıyor. Mirrorless-Rumors sitesinin elde ettiği yeni bilgiler ise A7R Mark 2'nin aşağıdaki detaylarla gelebileceğini gösteriyor;
- A7R'da kullanılan ile aynı 36 megapiksel çözünürlüğünde tam kare sensör
- Geliştirilmiş otomatik netleme sistemi
- Yine A7R ile aynı elektronik vizör ve LCD ekran
- 5 eksenli görüntü sabitleme sistemi
- Sessiz perde modu
- A7 Mark 2 ile benzer gövde boyutu
Sony A7R Mark 2'nin resmi fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmazken, modelin Nisan ayında düzenlenecek NAB fuarı sonrası tanıtılması bekleniyor.
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O da "yumuşak" falan dedi ama Canon için :p O nasıl tabir ise öyle. Başka yerlere çekilebilitesi yüksek gibi veya benim kalbim temiz ama içim fesat da olabilir !..
DPI benim bildiğim sadece baskı yapıldığında gözle görülebilecek bir fark yaratan, basılmış görseller için kullanılan bir ölçü birimi. Dijital verinin basılmamış halini görüntülediğimiz ortamlarda DPI'nin hiçbir fark yaratma durumu yok diye biliyorum. Çünki dijital görseli bize gösteren LCD ekranların pixel yoğunluğu(aralığı) ancak görüntü farkı yaratabilir. Misal 0.24, 0.27 gibi farklı olabilen ölçü yada pixel yoğunluğu görüntüyü daha net yada pixel kareli görmemize sebep olabilir. Tabi sadece bu da değil. LCD ekranın kontrast verme başarısı da etkendir.