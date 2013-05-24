Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Leica

Leica Mini M, Haziran ayında duyuruluyor

Dünyanın en prestijli fotoğraf makinesi üreticilerinden Leica, resmi internet sitesi üzerine koyduğu bir görsel ile Mini M isimli yeni fotoğraf makinesini 11 Haziran tarihinde duyuracağını açıkladı. Görsel üzerinde FF (Tam Kare) Leica M ile APS-C Leica X2 arasına konumlandırılan Mini M hakkında firma tarafından açıklanmış teknik bir bilgi yer almıyor olsa da, makinenin Leica'nın yeni giriş seviyesi aynasız fotoğraf makinesi olabileceği konuşuluyor.

Sony

Sony, görüntüleme departmanın gelecek stratejileri hakkında açıklama yaptı

Teknolojinin birçok farklı dalında faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketlerinden Sony, görüntüleme teknolojileri açısından gelecek hedeflerini açıkladı. Kamera sensörü sektörünü geliştirmeyi ve genişletmeyi, 4K çözünürlük ile uyumlu kamera modellerini arttırmayı ve aynasız fotoğraf makinesi pazarı içerisinde satışlarını arttırmayı hedeflediğini belirten firma, ayrıca yüksek zoom oranına sahip fotoğraf makinelerinin boyutlarını ve ağırlık değerlerini düşürmek istediklerini belirtti.

Nikon

Fransa merkezli fotoğraf sitesi Pixelistes, Nikon'un D3s modeli için dayanıklılık testi yayınladı

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Nikon D5200 ve EOS 700D düşme testinden sonra, şimdi de Nikon D3s ile yapılan bir dayanıklılık testi ortaya çıktı. Pixelistes sitesi tarafından yapılan test kapsamında düşme, donma, yanma ve ıslanma gibi ileri derece zararlı durumlardan sağ çıkabilen Nikon D3s, gövde kalitesi ile büyük beğeni topladı.

Site tarafından yayınlanan uzun videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Röportaj

Kutay Kösem, Ahmet Yeşil ile analog fotoğrafçılık üzerine röportaj gerçekleştirdi

Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı video serilerine devam eden Kutay Kösem'in son konuğu Ahmet Yeşil oldu. Analog fotoğrafçılık hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı, film banyo sürecinin gözler önüne serildiği ve genel olarak fotoğraf dünyası hakkında samimi bir sohbetin yer aldığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.



