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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Mayıs 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
Tony Northrup, Canon 5DS-R ile önemli rakiplerini karşılaştırdı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'da fotoğraf odaklı yayınlar hazırlayan önemli isimlerden Tony Northrup, bu sefer Canon'un 50 megapiksel çözünürlük sunan 5DS-R DSLR fotoğraf makinesini Nikon D810, Canon 5D Mark 3 ve Olympus E-M5 II gibi rakipleriyle karşılaştırdı. Beklendiği gibi yüksek MP değeriyle detay konusunda rakiplerinin önüne geçen 5DS-R, dinamik aralık açısından bakıldığı zamansa D810'un gerisinde kaldı. 40MP yüksek boyutlu çekim modu bulunan Olympus E-M5 II ise stüdyo çekim performansıyla beğeni topladı. Videoyu direkt olarak burada izleyebilirsiniz.
DigitalRev TV, Canon 750/760D ve Nikon D5500 için karşılaştırma videosu yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un 1 milyondan fazla aboneye sahip tek fotoğraf kanalı olma özelliğini taşıyan DigitalRev TV, bu sefer Canon 750/760D ve Nikon D5500 için karşılaştırma videosu yayınladı. Makinelerin birbirlere karşı olan üstünlüklerini ve farklarını örnek fotoğraflar üzerinden ortaya koyan videoyu direkt olarak burada izleyebilirsiniz.
Canon EOS SL2 Ağustos ayında gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon tarafından detaylarına burada yer verdiğimiz dünyanın üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi SL1'in yerini alacak olan SL2, CanonRumors'un son haberine göre Ağustos ayında karşımıza çıkabilir. EF bağlantı nedeniyle SL1 ile benzer kalınlığa sahip olacağı ancak diğer açılardan daha ufak ve hafif bir alternatif oluşturacağı belirtilen SL2, teknik olarak 24.2 MP sensör, 19 noktalı AF sistemi, saniyede 4.5 kare seri çekim hızı, 1080/30 p video çekim kapasitesi, sabit 3-inç dokunmatik ekran ve WiFi ile NFC gibi detaylar taşıyacak.
Sony
Sony A7 Mark 2, yazılım güncellemesiyle 96MP RAW çıktı verebilir 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin A7 yerine hazırladığı yeni FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7 Mark 2, bildiğiniz üzere direkt olarak gövdeden 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisiyle geliyor. SonyAlpaRumors'da yer alan habere göreyse bu teknoloji A7 Mark 2'nin aynı Olympus E-M5 Mark 2'de de olduğu gibi çok yüksek çözünürlükte çıktı verebileceği anlamına geliyor. Modelin yayınlanacak olası bir yazılım güncellemesiyle tam 96 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar (Sabit obje çekimlerinde birden fazla fotoğraf çekerek) verebileceği söyleniyor ve önemli bir gelişme olarak Sony'nin de bu konuda bir çalışma içerisinde olduğu belirtiliyor.

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doctor_bey 4 yıl
Görüntü sabitleme mevzusu videolarda çok işe yarayacak
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pyr@mid 3 yıl doctor_bey
olympus saolsun :)
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filteke 4 yıl
yürü sony kim tutar seni 96mp nedir.
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