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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon

Nikon, Df, D5200 ve D3200 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Nikon, Df, D5200 ve D3200 fotoğraf makinelerini hazırladığı yeni yazılım güncellemeleri ile güncellendi. DF modelini C 1.01 sürümüne, D5200’ü C 1.02 sürümüne ve D3200 modelini C 1.03 sürümüne yükselten yeni yazılımlar, genel olarak birçok hatayı çözüyor ve AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II lens desteğini getiriyor. Güncellemelere buradan, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


PhaseOne

PhaseOne’ın IQ250 model isimli yeni orta format fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Orta format fotoğraf makinesi pazarının önemli isimlerinden PhaseOne, gelen bilgilere göre 50MP CMOS sensörlü IQ250 model isimli bir model üzerinde çalışıyor. Teknik olarak 6400’e kadar ISO aralığı ve 15 durak dinamik aralık ortaya koyabildiği belirtilen ürün, saniyede 2 kare seri çekim de yapabilecek. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde de Hasselblad 50 MP CMOS sensörlü H5D-50c orta format fotoğraf makinesini resmi olarak duyurmuştu.



Olympus

Olympus, Stylus Tough TG-850, TG-835 ve Stylus SP-100EE fotoğraf makinelerini kısa zaman içerisinde duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır E-M10 ve E-M5 modelleri üzerinden çalıştığını bildirdiğimiz Olympus, Digicame-info’nun yaptığı habere göre yeni Stylus Tough TG-850, TG-835 ve Stylus SP-100EE fotoğraf makinelerini de kısa zaman içerisinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Sırasıyla 330$, 300$ ve 500$ fiyat etiketlilerine sahip olacağı belirtilen fotoğraf makineleri, suya, darbelere ve toza karşı da dayanıklı olacaklar. Olympus’tan ayrıca yeni lens modellerinin beklediğini de belirtmekte büyük fayda var.



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outspoken 5 yıl
Nikon Df nin tasarımı
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