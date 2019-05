Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon, Df, D5200 ve D3200 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Nikon, Df, D5200 ve D3200 fotoğraf makinelerini hazırladığı yeni yazılım güncellemeleri ile güncellendi. DF modelini C 1.01 sürümüne, D5200’ü C 1.02 sürümüne ve D3200 modelini C 1.03 sürümüne yükselten yeni yazılımlar, genel olarak birçok hatayı çözüyor ve AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II lens desteğini getiriyor. Güncellemelere buradan buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.