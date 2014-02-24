Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Şubat 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
PhotographyBlog, Nikon’un yeni AF-S Nikkor 35mm f/1.8G lens modeliyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Sektörün öncü firmalarından Nikon’un teknik olarak 58mmm filtre çapı, 0.25m minimum netleme mesafesi, 7 diyafram bıçağı, 11 element 8 grup optik dizilim ve 305 gram ağırlıkla hazırladığı ve CES 2014 fuarı kapsamında duyurduğu yeni FF (Tam Kare) lens modeli AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. PhotographyBlog internet sitesi tarafından Nikon D610 kullanılarak çekilen örneklere buradan ulaşarak, lensin gerçek şartlarda gösterdiği performansı inceleyebilirsiniz.
DigitalRev, Nikon’un yeni D3300 DSLR fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Nikon tarafından CES 2014 fuarı kapsamında tanıtılan yeni giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesi D3300’ü inceledi. Yapılan diğer benzerlerine göre daha sade bir dille anlatılan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyerek, makinenin olumlu ve olumsuz yanlarını rahatlıkla görebilirsiniz.
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Evet dediğiniz gibi teknik detaylarda yazmıyor bu bilgiler. Cihazlar ile çekilen örnek videolardan edinilebilir sanıyorum bu bilgi