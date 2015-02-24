Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Şubat 2015"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic, MFT sistem uyumlu Lumix G 30mm makro ile 42.5mm portre lenslerini duyurdu

Micro Four Thirds standardının önemli isimlerinden Panasonic, MFT sistem uyumlu Lumix G 30mm F/2.8 makro ile Lumix G 42.5mm F/1.7 portre lenslerini kullanıcıların beğenisine sundu. Yanlarında yer alan ibarelerden de anlaşılabileceği üzere 30mm lensini makro yani yakın çekimler için, G 42.5mm F/1.7 lensini ise porte çekimleri için hazırlayan Panasonic, iki lens modelinde de Mega O.I.S adını verdiğini optik görüntü sabitleme sistemine yer vermiş durumda. 240 FPS Drive otomatik netleme desteğiyle gelen lenslerin Mayıs ayında piyasaya çıkacağı belirtilirken, resmi satış fiyatlarının ise 400$ seviyesinde olduğu açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.













Canon





Canon, FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinelerinin kompakt olamayacağını düşünüyor

EOS M serisi ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında yer alan ancak bu pazarda Fujifilm, Olympus ve özellikle Sony gibi rakiplerinin gerisinde kalan Canon, gelen bilgilere göre şimdiki şartlar altında “FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi” ile “kompakt” kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanılamayacağını düşünüyor. Yani FF sensörlü aynasız fotoğraf makinelerinin kompakt boyutlarda olamayacağını söyleyen firma, kesin bir dille olmaz demese de kısa vadede böyle bir çalışmasının olmadığına işaret ediyor.

















Sony





Sony, yeni ürün duyurularını Mart ile Ocak ayları arasında yapacak

CES ve CP+ fuarlarını daha önce duyurduğu ürünleri sergilemekle geçiren sektörün önemli isimlerinden Sony, gelen bilgilere göre esas lansmanlarını Mart ile Ocak ayları arasında yapacak. Bu doğrultuda firmadan A7R2, A7000, FE 24-240mm F/3.5-5.6 OSS ve FE 28-70mm F/3.5-5.6 OSS gibi yeni lens ile fotoğraf makineleri bekleniyor.

















Olympus





Olympus E-M1’in 3.0 kodlu yeni yazılım güncellemesi yayınlandı

Görüntüleme dünyasının büyük isimlerinden Olympus, amiral gemisi modellerinden E-M1’i 3.0 kodlu yeni sürümüne güncelledi. Buradan indirilebilen yeni sürüm ile makinenin genel sahne algılama ile otomatik netleme performansı geliştirilirken, C-AF modundaki çekim hızı saniyede 9 kareye çıkartılıyor ve C-Af modunda 37 noktalı sahne algılama kullanılarak yüksek takip performansı elde edilebiliyor.













Canon





DigitalRev TV, Canon EF-S 24mm F/2.8 STM video incelemesini yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev TV’den Kai, bu sefer Canon’un ince yapılı “pancake” lensi EF-S 24mm F/2.8 STM’yi inceledi. İnce gövde yapısı, STM otomatik netleme motor teknolojisi, 7 diyafram bıçağı ve özel optik kaplaması ile dikkat çeken lens, sunduğu performans ve her yerde rahatlıkla kullanılabilecek yapısıyla diğer incelemeler gibi Kai’den de geçer not almayı başardı. Yayınlanan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



