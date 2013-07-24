Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Temmuz 2013"

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Röportaj

Kutay Kösem, Buğra Kibaroğlu ile siyah beyaz agrandizör baskısı üzerine röportaj gerçekleştirdi

Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı video serilerine devam eden Kutay Kösem'in son konuğu Buğra Kibaroğlu oldu. Siyah beyaz agrandizör baskısı üzerine gerçekleştirilen röportaj, geçmişte oldukça yüksek oranda kullanılan bu tekniğin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Hazırlanan ayrıntılı videoyu direkt olarak aşağıdan izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer yayınlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Fujifilm

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