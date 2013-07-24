Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Temmuz 2013"

5 yıl
416
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Röportaj
Kutay Kösem, Buğra Kibaroğlu ile siyah beyaz agrandizör baskısı üzerine röportaj gerçekleştirdi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı video serilerine devam eden Kutay Kösem'in son konuğu Buğra Kibaroğlu oldu. Siyah beyaz agrandizör baskısı üzerine gerçekleştirilen röportaj, geçmişte oldukça yüksek oranda kullanılan bu tekniğin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.
Hazırlanan ayrıntılı videoyu direkt olarak aşağıdan izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer yayınlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm 
Fujifilm, X-Pro1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Firmanın retro tasarım anlayışıyla ürettiği lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri X-Pro1 ve X-E1, daha önce söylediği tarihte yeni yazılım güncellemelerine kavuştu. Özellikle manuel ve otomatik netleme konusunda birçok yeniliğin ve özelliğin eklendiği güncellemeler, X-Pro 1 modelini 3.00, X-E1 modelini ise 2.00 sürümüne yükseltiyor. Firma tarafından yayınlanana yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Windows 8.1, Galaxy S4 Mini,Tegra 4'lü ZTE Geek U988S, LG Optimus Pro ve dahası... 5 yıl Samsung Galaxy Mega 6.3 Oyun Performansı 5 yıl Samsung Galaxy Mega 6.3 cep telefonu "Büyük sevenlere özel" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim