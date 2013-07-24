Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Temmuz 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Röportaj
Kutay Kösem, Buğra Kibaroğlu ile siyah beyaz agrandizör baskısı üzerine röportaj gerçekleştirdi
Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı video serilerine devam eden Kutay Kösem'in son konuğu Buğra Kibaroğlu oldu. Siyah beyaz agrandizör baskısı üzerine gerçekleştirilen röportaj, geçmişte oldukça yüksek oranda kullanılan bu tekniğin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.
Hazırlanan ayrıntılı videoyu direkt olarak aşağıdan izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer yayınlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm, X-Pro1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Firmanın retro tasarım anlayışıyla ürettiği lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri X-Pro1 ve X-E1, daha önce söylediği tarihte yeni yazılım güncellemelerine kavuştu. Özellikle manuel ve otomatik netleme konusunda birçok yeniliğin ve özelliğin eklendiği güncellemeler, X-Pro 1 modelini 3.00, X-E1 modelini ise 2.00 sürümüne yükseltiyor. Firma tarafından yayınlanana yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.
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