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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm X100T, David Hobby’nin Flickr hesabı üzerinde göründü
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in uzun zamandır bilgileri gelen X100S halefi yeni X-Sistem fotoğraf makinesi X100T, dünyaca ünlü profesyonel fotoğrafçı David Hobby’nin Flickr hesabı üzerinde ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde silinen bir fotoğrafın EXIF bilgilerinde görülen X100T, gelen bilgiler doğru çıkarsa da 24MP çözünürlüğünde X-Trans APS-C sensöre, X100S’den daha hızlı otomatik netleme performansına, hareketli LCD ekrana, yeni sabit lense ve gelişmiş elektronik vizöre sahip olacak. Makine yüksek ihtimalle Photokina kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak. (FR)


Olympus

Olympus’un 9mm F/2.8 MFT sistem lensi ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinden Olympus’un MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 9mm F/2.8 lens modeli ortaya çıktı. Firmanın mevcut lens haritası içerisinde yer almayan ve bilgileri sağlam olmayan bir kaynaktan gelen 9mm F/2.8, bu doğrultuda 8 element 7 grup optik dizilime, plastik ile metal karışımı malzemeye, mesafe işaretlerine, manuel netleme kontrolü olmayan tasarıma, rakiplerine göre çok daha kompakt bir gövdeye ve yaklaşık 900$ fiyat etiketine sahip olacak. Lensin duyurusunun ise Photokina’dan önce resmi olarak yapılabileceği tahmin ediliyor.

Not: Görsel temsilidir (43r)


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alcest 4 yıl
K-3 Prestige edition çıktı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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serseri sirin 4 yıl
Ben x100s i alamadan t'si çıktı. :(
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ozturert 4 yıl
9mm balık gözü değildi galiba. Tam karede 18mm f2.8'e denk gelecek profesyonel bir objektif diye hatırlıyorum.
Ama 900$ ne hakkaten?
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jimi1984 4 yıl
Fakirin Zeiss'i samyang 8mm 2.8 yok mu ? ?
Bence en temizi o :D :D
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Ed - 4 yıl
Fisheye bir lens için 900$ fiyat etiketi...

Sen düze çıkacam diye bekle Olympus. Bat da gör gününü. Beter ol
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Serdarbagtr20 4 yıl Ed -
Ed -
Fisheye bir lens için 900$ fiyat etiketi...

Sen düze çıkacam diye bekle Olympus. Bat da gör gününü. Beter ol


Yalnız görsel temsili yani bu lens fish eye değil ve ayrıca mft nin böyle bir lense ihtiyacı var çünkü geniş açı da hızlı lens çok az
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