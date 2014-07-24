Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm X100T, David Hobby’nin Flickr hesabı üzerinde göründü

Fujifilm’in uzun zamandır bilgileri gelen X100S halefi yeni X-Sistem fotoğraf makinesi X100T, dünyaca ünlü profesyonel fotoğrafçı David Hobby’nin Flickr hesabı üzerinde ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde silinen bir fotoğrafın EXIF bilgilerinde görülen X100T, gelen bilgiler doğru çıkarsa da 24MP çözünürlüğünde X-Trans APS-C sensöre, X100S’den daha hızlı otomatik netleme performansına, hareketli LCD ekrana, yeni sabit lense ve gelişmiş elektronik vizöre sahip olacak. Makine yüksek ihtimalle Photokina kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak. (FR)









Olympus





Olympus’un 9mm F/2.8 MFT sistem lensi ortaya çıktı

Sektörün önemli isimlerinden Olympus’un MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 9mm F/2.8 lens modeli ortaya çıktı. Firmanın mevcut lens haritası içerisinde yer almayan ve bilgileri sağlam olmayan bir kaynaktan gelen 9mm F/2.8, bu doğrultuda 8 element 7 grup optik dizilime, plastik ile metal karışımı malzemeye, mesafe işaretlerine, manuel netleme kontrolü olmayan tasarıma, rakiplerine göre çok daha kompakt bir gövdeye ve yaklaşık 900$ fiyat etiketine sahip olacak. Lensin duyurusunun ise Photokina’dan önce resmi olarak yapılabileceği tahmin ediliyor.





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