Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Temmuz 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon EOS Rebel T6i için de "Video Creator Kit" paketi hazırlandı
Canon'un daha önce T5i ve 70D için de hazırlanan video çekimlerine özel kullanışlı paketi "Video Creator Kit", şimdi de Rebel T6i odağında karşımıza çıktı. Paket standartlardan farklı olarak bünyesinde Rode VideoMic GO On-Camera Shotgun mikrofon ile 32GB Ultra UHS-I SDHC Class 10 hafıza kartı barındırıyor. Fiyat ise 1000$ seviyesinde.
Canon E-TTL III için biraz daha beklememiz gerekecek
Kısa süre önce Canon'un üst seviye tepe flaşları için "E-TTL III" ölçüm sistemi üzerinden çalışmaya başladığını duymuştuk. Canon EOS-1D X ve EOS 5D Mark III'ün yerine gelecek modellerin bu sisteme destek vereceği söylenirken, E-TTL III destekli flaşların ise 2016'dan önce gelme ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor. Yani yeni altyapı için biraz daha beklememiz gerekiyor.
Sony
Sony'den 85mm F/1.4 G lens modelinin geleceği kesinleşti
Sony'nin geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen yeni lens modeli 85mm F/1.4 G, SonyAlphaRumors'un çok sağlam bir kaynaktan aldığı bilgiye göre yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulacak. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle tam bir porte lensi olan 85mm F/1.4 G, yine kaynağın verdiği bilgiye göre "krema" kıvamında bokeh performansı ortaya koyacak. Lensin fiyatı ve A-Bayonet mi yoksa E-Bayonet mi olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.
Fujifilm
Fujifilm X-E2 için yıl sonunda yeni yazılım güncellemesi geliyor
X-Sistemin yaratıcısı Fujifilm, X-E2 modelinin yeni yazılım güncellemesi için yıl sonuna işaret eden resmi bir açıklamada bulundu. Güncellemenin getireceği yenilikler ya da özellikler hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgimiz bulunmuyor ancak artık kesin olarak geleceğini biliyoruz.
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İnsanlık hali hepimiz hata yapabiliriz. Fakat donanımhaber'de Ekrem71 gibi bir hata ve önyargı fenomeni olunca refleks olarak tepki veriyor birçok kişi. Onun için tepkim nezaketsiz sayılmasa da çok hoş bir üslup ile olmamış olabilir. Dediğim gibi haberlerini okumaktan keyif aldığımız ender yazarlardansınız. Siz sitede yokken 5D Mark III çıkmıştı, değil günlerce haftalarca haberi yapılmamıştı. Ama yok yeni iPhone haberi sızmışmış, yeni iPhone Eylülde çıkabilirmiş, yok Galaxy Note 5 Ağustosda çıkabilirmiş, ... en varoş mahalledeki en fakir garibana sorsanız zaten hiçbirşey okumadan, duymadan bileceği şeyleri flash flash flash diye görmekten sıkılmıştık artık. Hala bunlar var ama sayenizde ara sıra dişe dokunur birşeyler bulabiliyoruz haberler arasında.
Altında "Lensin A-Bayonet mi yoksa E-Bayonet mi olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor."
Haberi yapan baktım Ekrem Abey mi? Değil. Siz yapmayın bari Can Bey. Sitede haberlerini okumaktan keyif aldığımız ender insanlardansınız.
Uyarı için teşekkürler. Başlıktaki "FE" takısı yanlış olmuş