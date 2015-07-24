Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Temmuz 2015"

3 yıl
2,6b
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
Canon EOS Rebel T6i için de "Video Creator Kit" paketi hazırlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un daha önce T5i ve 70D için de hazırlanan video çekimlerine özel kullanışlı paketi "Video Creator Kit", şimdi de Rebel T6i odağında karşımıza çıktı. Paket standartlardan farklı olarak bünyesinde Rode VideoMic GO On-Camera Shotgun mikrofon ile 32GB Ultra UHS-I SDHC Class 10 hafıza kartı barındırıyor. Fiyat ise 1000$ seviyesinde.
Canon E-TTL III için biraz daha beklememiz gerekecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Kısa süre önce Canon'un üst seviye tepe flaşları için "E-TTL III" ölçüm sistemi üzerinden çalışmaya başladığını duymuştuk. Canon EOS-1D X ve EOS 5D Mark III'ün yerine gelecek modellerin bu sisteme destek vereceği söylenirken, E-TTL III destekli flaşların ise 2016'dan önce gelme ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor. Yani yeni altyapı için biraz daha beklememiz gerekiyor.
Sony
Sony'den 85mm F/1.4 G lens modelinin geleceği kesinleşti
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen yeni lens modeli 85mm F/1.4 G, SonyAlphaRumors'un çok sağlam bir kaynaktan aldığı bilgiye göre yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulacak. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle tam bir porte lensi olan  85mm F/1.4 G, yine kaynağın verdiği bilgiye göre "krema" kıvamında bokeh performansı ortaya koyacak. Lensin fiyatı ve A-Bayonet mi yoksa E-Bayonet mi olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.
Fujifilm
Fujifilm X-E2 için yıl sonunda yeni yazılım güncellemesi geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
X-Sistemin yaratıcısı Fujifilm, X-E2 modelinin yeni yazılım güncellemesi için yıl sonuna işaret eden resmi bir açıklamada bulundu. Güncellemenin getireceği yenilikler ya da özellikler hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgimiz bulunmuyor ancak artık kesin olarak geleceğini biliyoruz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 3 yıl
Sh@rKs-PoWeR
myhotyro Başlıkda Sonyden FE 85mm F/1.4 G lens modelinin geleceği kesinleşti yazıyor. Altında Lensin A-Bayonet mi yoksa E-Bayonet mi olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor. Haberi yapan baktım Ekrem Abey mi? Değil. Siz yapmayın bari Can Bey. Sitede haberlerini okumaktan keyif aldığımız ender insanlardansınız.
Uyarı için teşekkürler. Başlıktaki FE takısı yanlış olmuş

İnsanlık hali hepimiz hata yapabiliriz. Fakat donanımhaber'de Ekrem71 gibi bir hata ve önyargı fenomeni olunca refleks olarak tepki veriyor birçok kişi. Onun için tepkim nezaketsiz sayılmasa da çok hoş bir üslup ile olmamış olabilir. Dediğim gibi haberlerini okumaktan keyif aldığımız ender yazarlardansınız. Siz sitede yokken 5D Mark III çıkmıştı, değil günlerce haftalarca haberi yapılmamıştı. Ama yok yeni iPhone haberi sızmışmış, yeni iPhone Eylülde çıkabilirmiş, yok Galaxy Note 5 Ağustosda çıkabilirmiş, ... en varoş mahalledeki en fakir garibana sorsanız zaten hiçbirşey okumadan, duymadan bileceği şeyleri flash flash flash diye görmekten sıkılmıştık artık. Hala bunlar var ama sayenizde ara sıra dişe dokunur birşeyler bulabiliyoruz haberler arasında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 3 yıl
Başlıkda "Sony'den FE 85mm F/1.4 G lens modelinin geleceği kesinleşti" yazıyor.
Altında "Lensin A-Bayonet mi yoksa E-Bayonet mi olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor."
Haberi yapan baktım Ekrem Abey mi? Değil. Siz yapmayın bari Can Bey. Sitede haberlerini okumaktan keyif aldığımız ender insanlardansınız.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 3 yıl myhotyro
myhotyro

Başlıkda "Sony'den FE 85mm F/1.4 G lens modelinin geleceği kesinleşti" yazıyor.

Altında "Lensin A-Bayonet mi yoksa E-Bayonet mi olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor."

Haberi yapan baktım Ekrem Abey mi? Değil. Siz yapmayın bari Can Bey. Sitede haberlerini okumaktan keyif aldığımız ender insanlardansınız.

Uyarı için teşekkürler. Başlıktaki "FE" takısı yanlış olmuş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Denetimsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl AMD Radeon R9 390 8GB ekran kartı incelemesi "PowerColor'ın özel versiyonu testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim