Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Pentax

DxOMark, Pentax K50 ile en iyi performans veren lens modelleri açıkladı

Fotoğraf makineleri ile kullanıldığında yüksek performans veren lens modellerini belirlemeyen devam eden DxOMark, yeni listeyi Pentax'ın K50 modeli isimli DSLR fotoğraf makinesi için yayınladı. Lensleri sabit odak uzaklığına sahip, zoom, portre, standart zoom ve süper zoom olmak üzere beş farklı kategoriye ayıran site, K50 üzerinde 30'dan fazla lens modelini değerlendi.

DxOMark tarafından hazırlanan Pentax K50 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Olympus

Olympus 12-40mm F2.8 lens modeli hakkında yeni bilgiler öğrenildi

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus'un üst seviye E-M1 MFT fotoğraf makinesi ile duyurması beklenilen ve tam isminin "M.Zuiko Digital 12-40mm F2.8 PRO" olduğu öğrenilen lens modeli, 62mm filtre çapına sahip olacak. Ayrıca üzerinde L-FN lens fonksiyon düğmesinin bulunacağı belirtilen lens, siyah renk seçeneği ve MFT sistem uyumlu bir yapıyla satışa çıkacak.



