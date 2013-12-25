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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Suya karşı dayanaklı Fujifilm X-Sistem fotoğraf makinesi yakında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makineleriyle adından sıkça söz ettiren Fujifilm, genel bilgilere göre 2014 Ocak ayı içerisinde suya karşı dayanıklı yeni fotoğraf makinesini kullanıcıların karşısına çıkartacak. X-Sistem ailesi içerisinde yer alacağı ve gövdesinin Olympus’un E-M1 ve E-M5 modellerine benzeyeceği belirtilen fotoğraf makinesi, aynı zamanda çift SD kart yuvasına ve merkeze konumlandırılan elektronik bir vizöre sahip olabilir.


Not: Görsel temsilidir.

TheCameraStoreTV

TheCameraStoreTV, yılın en iyi ve kötü kameraları hakkında yeni bir video yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladıkları fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli kanallardan TheCameraStoreTV, yeni yayınladıkları video ile yılın en iyi ve kötü kamera modellerini değerlendirdi. En iyi fotoğraf makinelerinin Sony A7 ve A7r olduğu bu videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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m@hm@ 5 yıl
Sony a7 ve 7r ile güzel iş çıkardı anlaşılan herkes tarafından övgü alıyor.
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