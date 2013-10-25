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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
ZEISS
ZEISS, Sony A7 ve A7r uyumlu iki yeni manuel lens üzerinde çalışıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli lens üreticilerinden ZEISS, resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile FF sensöre sahip Sony A7 ve A7r fotoğraf makineleri ile uyumlu iki yeni lens hazırlığı içerisinde olduğunu müjdeledi. 2014 yılı sonunda piyasaya sunulacağı belirtilen lensler hakkında açıklanan tek bilgi ise, otomatik netleme motoru barındırmayacak olmaları.


Panasonic
Panasonic'in 4K video çekebilen MFT sistem “video kamerasının” teknik özellikleri belli oldu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimi günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan Panasonic'in MFT sistem GH4 isimli yeni video kameranın teknik özellikleri yayınlandı. Bu doğrultuda 16 mega piksel çözünürlüğünde sensör, 1/8000 maksimum enstantane değeri, 1 milyon nokta OLED ekran, 3,000 nokta 21mm OLED vizör, 4K çözünürlüğünde 30p video çekim kapasitesi, 4:2:2 10/8bit çıkışa, 3G-SDI, XLR adaptörleri ve 200mbps mp4 All-i/100mbps IPB gibi detaylar ile geleceği belirtilen ürün, Canon'un EOS C300 modeline (Yukarıda) rakip olacak ve tahminler doğru çıkarsa 2,799 Euro fiyat etiketiyle satılacak.


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jimi1984 5 yıl
Ülen bu zeiss'de çok çakal :D İşi gücü Nex sahiplerini öpmek oldu :)
Buldu köşeyi döneceği noktayı :) Helal olsun :)

Aynı atakları voigtlander'dan da bekliyorum :) Adamlar en son 125mm APO Macro yaptılar sonra kayboldu gittiler :)
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halitkin 5 yıl
4K çözünürlüğünde 30p video çekim kapasitesi.

4:2:2 10/8bit çıkış

3G-SDI, XLR adaptörleri

200mbps mp4 All-i/100mbps IPB

eğer bu özellikler doğruysa ve fiyatı 2799 euro olursa gh4 piyasaya damga vurabilir.

zaten gh2 ve gh3 oldukça iyi makinelerdi. gh4 çok daha iyisi olacak ve rapikleri aynı özellikleri 5 bin euro'dan aşağı sunmuyor. bu fiyatla çıkarsa tek rakibi blackmagic cinema camera olur.
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