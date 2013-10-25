Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

ZEISS

ZEISS, Sony A7 ve A7r uyumlu iki yeni manuel lens üzerinde çalışıyor

Önemli lens üreticilerinden ZEISS, resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile FF sensöre sahip Sony A7 ve A7r fotoğraf makineleri ile uyumlu iki yeni lens hazırlığı içerisinde olduğunu müjdeledi. 2014 yılı sonunda piyasaya sunulacağı belirtilen lensler hakkında açıklanan tek bilgi ise, otomatik netleme motoru barındırmayacak olmaları.









Panasonic

Panasonic'in 4K video çekebilen MFT sistem “video kamerasının” teknik özellikleri belli oldu

Geçtiğimi günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan Panasonic'in MFT sistem GH4 isimli yeni video kameranın teknik özellikleri yayınlandı. Bu doğrultuda 16 mega piksel çözünürlüğünde sensör, 1/8000 maksimum enstantane değeri, 1 milyon nokta OLED ekran, 3,000 nokta 21mm OLED vizör, 4K çözünürlüğünde 30p video çekim kapasitesi, 4:2:2 10/8bit çıkışa, 3G-SDI, XLR adaptörleri ve 200mbps mp4 All-i/100mbps IPB gibi detaylar ile geleceği belirtilen ürün, Canon'un EOS C300 modeline (Yukarıda) rakip olacak ve tahminler doğru çıkarsa 2,799 Euro fiyat etiketiyle satılacak.



