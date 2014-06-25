Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Leica
Leica, mevcut M-E Digital Rangefinder fotoğraf makinesini yenileyebilir
Sektörün önemli isimlerinden Leica’nın hali hazırda 5,500$ fiyat etiketiyle satılan M-E Digital Rangefinder fotoğraf makinesini Photokina kapsamında yenileyebileceği konuşulmaya başlandı. M-S ya da M-E2 olarak isimlendirilebileceği belirtilen bu modelin, aynı zamanda 18MP çözünürlüğünde CCD sensör ile geleceği, LCD ekran açısından güncelleme alacağı ve yeni bir batarya (Büyük ihtimal M 240’da kullanılan) taşıyacağı söylenen bilgiler arasında yer alıyor. (LR)
Sony
DpReview’den Sony RX100M3’e: “Şu ana kadar gördüğümüz en yetenekli kompakt fotoğraf makinesi”
Fotoğraf dünyasının önemli fotoğraf sitelerinden DpReview, bu sefer Sony’nin tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz RX100M3 fotoğraf makinesi inceledi. Yapılan inceleme sonucunda oldukça beğenilen ve site tarafından “şu ana kadar gördüğümüz en yetenekli kompakt fotoğraf makinesi” olarak nitelendirilen RX100M3, bazı kontrol gecikmeleri, JPEG keskinliği, seri çekimde yaşanan kitlenme, akıllı telefon temelli limitli kablosuz kontrol ve manuel netlemenin zor olması gibi olumsuz yorumlar dışında DpReview Gold Award almaya hak kazandı. Birçok örnek fotoğrafın da yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. (SAR)
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