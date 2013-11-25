Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Leica





Leica'nın aynasız sistem ilk fotoğraf makinesi 2014 Şubat ayında duyurulabilir

Sektörün prestijli firmalardan Leica, farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre ilk aynasız sistem fotoğraf makinesini 2014 Şubat ayında kullanıcıların beğenisine çıkartacak. Daha önce de birçok çalışmaya imza attıkları Panasonic ile ortaklaşa geliştirildiği belirtilen modelin, teknik detayları ise şimdilik bilinmiyor.

Not: Görsel temsilidir

Zeiss

DxOMark, Carl Zeiss Otus 1,4/55 incelemesini yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens modelleri hakkında hazırladığı test sonuçlarını ve incelemeleri yayınlamaya devam önemli internet sitelerinden DxOMark, bu sefer Carl Zeiss Otus 1,4/55'i masaya yatırdı. ZEISS'in diğer lens modellerinde de gördüğümüz bir tasarım anlayışıyla üretilen Otus 55mm F1.4, Nikon F-Mount ve Canon EF-Mount bağlantı yapısına sahip FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Sunduğu 55mm sabit odak uzaklığı ile özellikle portre çekimleri için ideal bir yapı oluşturan ve aynı şekilde F1.4 sabit diyafram aralığıyla düşük ışıklı ortamlarda üst seviye kalite ortaya koyabilen lens, bünyesinde otomatik netleme motoru barındırmıyor. Teknik olarak ise F1.4-16 diyafram aralığına, 0.5 m - sonsuz netleme mesafesine, 12 element 10 grup optik dizilime, 77mm filtre çapına ve 141mm uzunluk ile 970 gram ağırlığa sahip olan Otus 55mm F1.4, DxOMark'ın yaptığı testler sonucunda ortalama 45 puan almayı başardı ve bu puanıyla Nikon 50mm F/1.4 G ve Sigma 50mm F/1.4 EX DG HSM modelerinin önünde yer aldı.

Yayınlanan bu ayrıntılı incelemeye direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.



