Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Mayıs 2013"

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Sigma

Sony ve Pentax uyumlu Sigma 35mm F1.4 DG HSM lensin çıkış tarihi açıklandı

Yeni tasarım ve sınıflandırma anlayışıyla Sigma tarafından üretilen "Art” serisi 35mm F1.4 DG HSM lens modelinin Sony ve Pentax uyumlu versiyonlarının 31 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağı açıklandı. Ayrıca Nikon uyumlu "Spor" serisi 120-300mm F2.8 DG OS HSM lens modelinin de aynı tarihte kullanıcılar karşısına geleceği belirtildi.

Samyang

Samyang, iki adet yeni APS-C lensini yaz ayalarında duyurabilir

Ünlü lens üreticisi Samyang, PhotoRumors'un aldığı duyumlar doğrultusunda APS-C gövdeler ile uyumlu iki yeni lens modelini yaz aylarında piyasaya çıkartabilir. Lenslerin yeni bir tasarım anlayışı ile üretileceği ve tamamen yeni aralıklara sahip olacağı belirtiliyor.

Şimdilik daha fazla bilgi yer almayan lens modellerinin, yakında tüm ayrıntıları ile ortaya çıkması bekleniyor.

DxOMark

DxOMark, Nikon Coolpix P330, Ricoh GR ve Sony E 20mm F/2.8 modelleri için yaptığı test sonuçlarını yayınladı

Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, yaptığı testlerde lens modellerini keskinlik, renk sapması, bozulma ve köşe kararma performanslarına göre, fotoğraf makinelerini ise renk derinliği, dinamik aralık ve iso performanslarına göre değerlendirerek ortalama puanlarını belirliyor. Yaptığı son testlerde Nikon Coolpix P330, Ricoh GR ve Sony E 20mm F/2.8 modellerini inceleyen site, veri tabanınını genişletmeye devam ediyor.

DxOMark tarafından yayınlanan Nikon Coolpix P330, Ricoh GR ve Sony E 20mm F/2.8 test sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.







