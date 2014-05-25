Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Mayıs 2014"

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Fujifilm





Fujifilm X-Pro 2, APS-C sensör ile gelebilir

Fujifilm’in geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan yeni aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2, FujiRumors’un Japonya merkezli kaynaklarından öğrendiği kadarıyla APS-C sensör ile satışa sunulacak. Daha önce FF (Tam Kare) sensör ile geleceği söylenen X-Pro 2, firmanın hali hazırda satılmakta olan X-Pro 1 modelinin üzerine geliştiriliyor ve tasarımsal olarak retro çizgiyi koruyacağı tahmin ediliyor. X-Pro 2’nin diğer teknik ayrıntıları ise şimdilik bilinmiyor.





Not: Görsel temsilidir.









Panasonic





Panasonic, GX7’yi yazılımsal olarak güncelledi

4K çekim kapasitesine sahip yeni fotoğraf makinesi GH4 ile sektörde büyük bir çıkış yakalayan Panasonic, 1 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurduğu retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi GX7’yi yazılımsal olarak güncelledi. Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz Panasonic GX7, yayınlanan 1.3 güncellemesiyle ise Apple’ın iOS cihazlarıyla oluşan kablosuz bağlantı sorunundan kurtulmuş ve UHS-I SD hafıza kartları için stabilite geliştirmeleri kazanmış durumda. Kullanıma sunulan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.



