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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm X-Pro 2, APS-C sensör ile gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan yeni aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2, FujiRumors’un Japonya merkezli kaynaklarından öğrendiği kadarıyla APS-C sensör ile satışa sunulacak. Daha önce FF (Tam Kare) sensör ile geleceği söylenen X-Pro 2, firmanın hali hazırda satılmakta olan X-Pro 1 modelinin üzerine geliştiriliyor ve tasarımsal olarak retro çizgiyi koruyacağı tahmin ediliyor. X-Pro 2’nin diğer teknik ayrıntıları ise şimdilik bilinmiyor.

Not: Görsel temsilidir.


Panasonic

Panasonic, GX7’yi yazılımsal olarak güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
4K çekim kapasitesine sahip yeni fotoğraf makinesi GH4 ile sektörde büyük bir çıkış yakalayan Panasonic, 1 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurduğu retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi GX7’yi yazılımsal olarak güncelledi. Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz Panasonic GX7, yayınlanan 1.3 güncellemesiyle ise Apple’ın iOS cihazlarıyla oluşan kablosuz bağlantı sorunundan kurtulmuş ve UHS-I SD hafıza kartları için stabilite geliştirmeleri kazanmış durumda. Kullanıma sunulan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 


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suluuguru 4 yıl
En güzel çizgi retro çizgi.
40 ıma geldim diye mi güzel geliyor acaba?
Görünce hemen alasım geliyor.
Neyse ki alacak param yok.
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