Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm, 18-250mm f/3.6-6.5 X-Mount Zoom lens patenti aldı

X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ile başarılı işlere imza atan Fujifilm’in, 18-250mm f/3.6-6.5 X-Mount Zoom Lens modeli için patent aldığı ortaya çıktı. Sunduğu 18-250mm aralık ile tak gez klasmanında yer alan ve her türlü çekim tarzı için ideal bir yapı ortaya koyan lens, satışa çıktığı taktirde XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS ve XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS’den sağladığı geniş açı ile ayrılarak öne çıkabilir. (FR)









Canon





Canon, Photokina kapsamında iki yeni Tilt-Shift lens ile karşımıza çıkabilir

Sektörün önemli firmalarından Canon, CanonRumors’un son haberine göre Eylül ayında düzenlenecek Photokina 2014 fotoğraf fuarı kapsamında iki yeni Tilt-Shift lens modeliyle karşımıza çıkacak. Bu lenslerden ilkinin direkt olarak TS-E 45mm f/2.8 yenilemesi olacağı, diğerinin ise daha uzun bir odak uzaklığıyla hazırladığı belirtiliyor. Lenslerin “L” klasmanında olduğu ve benzersiz özellikler sunacakları da gelen bilgiler arasında yer alıyor.







