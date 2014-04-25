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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm, 18-250mm f/3.6-6.5 X-Mount Zoom lens patenti aldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ile başarılı işlere imza atan Fujifilm’in, 18-250mm f/3.6-6.5 X-Mount Zoom Lens modeli için patent aldığı ortaya çıktı. Sunduğu 18-250mm aralık ile tak gez klasmanında yer alan ve her türlü çekim tarzı için ideal bir yapı ortaya koyan lens, satışa çıktığı taktirde XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS ve XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS’den sağladığı geniş açı ile ayrılarak öne çıkabilir. (FR)


Canon

Canon, Photokina kapsamında iki yeni Tilt-Shift lens ile karşımıza çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli firmalarından Canon, CanonRumors’un son haberine göre Eylül ayında düzenlenecek Photokina 2014 fotoğraf fuarı kapsamında iki yeni Tilt-Shift lens modeliyle karşımıza çıkacak. Bu lenslerden ilkinin direkt olarak TS-E 45mm f/2.8 yenilemesi olacağı, diğerinin ise daha uzun bir odak uzaklığıyla hazırladığı belirtiliyor. Lenslerin “L” klasmanında olduğu ve benzersiz özellikler sunacakları da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

Not: Görsel temsilidir. (CR)


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theyapici 5 yıl
kim öle kala eylüle
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