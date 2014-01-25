Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samyang





Samyang, 14mm f/2.8 lensli için SFH-14 model numaralı filtre tutucusunu duyurdu

Sektörün bilindik firmalarından Samyang, SFH-14 model numaralı yeni filtre tutucusunu resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Dışa doğru çıkan optik yapısı nedeniyle standart filtreler ile kullanılamayan 14mm f/2.8 geniş açı lens modeli için hazırlanan yeni tutucu, bu sorunu ortadan kaldırarak sürgülü gövdesiyle büyük filtreleri (Cokin üretimi) lensin önünde tutabiliyor ve böylece farklı sonuçların elde edilmesine ve özellikle ND filtre ile uzun pozlama yapılmasına imkan tanıyor. 180 x 168 x 45mm boyuta ve 115 gram ağırlıkla gelen Samyang SFH-14, 32 Euro fiyat etiketine sahip.





Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









Sony





Sony, NEX 6 / 7 fotoğraf makinelerinin halefini 800 Euro fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa sunabilir

Özellikle NEX serisi ile büyük bir başarı yakalayan Sony, SonyAlphaRumors sitesinin kaynaklarında aldığı bilgiye göre ortak olarak NEX 6 / 7 fotoğraf makinelerinin halefini Şubat ayında duyurmaya hazırlanıyor. Stoklara ise ortalama 800 Euro fiyat etiketiyle Nisan ayında gireceği öğrenilen fotoğraf makinesi, E-Mount bağlantı ve APS-C sensör yapısına sahip olarak üst seviye özellikler ile karşımıza çıkacak. Eskiye oranla çok daha hızlı otomatik netleme yapabileceği belirtilen model, aynı zamanda gelişmiş görüntü işleme kalitesi yanında daha iyi bir elektronik vizöre sahip olacak.







