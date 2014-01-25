Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ocak 2014"

5 yıl
7,5b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samyang

Samyang, 14mm f/2.8 lensli için SFH-14 model numaralı filtre tutucusunu duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün bilindik firmalarından Samyang, SFH-14 model numaralı yeni filtre tutucusunu resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Dışa doğru çıkan optik yapısı nedeniyle standart filtreler ile kullanılamayan 14mm f/2.8 geniş açı lens modeli için hazırlanan yeni tutucu, bu sorunu ortadan kaldırarak sürgülü gövdesiyle büyük filtreleri (Cokin üretimi) lensin önünde tutabiliyor ve böylece farklı sonuçların elde edilmesine ve özellikle ND filtre ile uzun pozlama yapılmasına imkan tanıyor. 180 x 168 x 45mm boyuta ve 115 gram ağırlıkla gelen Samyang SFH-14, 32 Euro fiyat etiketine sahip.

Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


Sony

Sony, NEX 6 / 7 fotoğraf makinelerinin halefini 800 Euro fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa sunabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle NEX serisi ile büyük bir başarı yakalayan Sony, SonyAlphaRumors sitesinin kaynaklarında aldığı bilgiye göre ortak olarak NEX 6 / 7 fotoğraf makinelerinin halefini Şubat ayında duyurmaya hazırlanıyor. Stoklara ise ortalama 800 Euro fiyat etiketiyle Nisan ayında gireceği öğrenilen fotoğraf makinesi, E-Mount bağlantı ve APS-C sensör yapısına sahip olarak üst seviye özellikler ile karşımıza çıkacak. Eskiye oranla çok daha hızlı otomatik netleme yapabileceği belirtilen model, aynı zamanda gelişmiş görüntü işleme kalitesi yanında daha iyi bir elektronik vizöre sahip olacak.



Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One inceleme Bölüm 2 "Oyunlar" 5 yıl Intel Iris Pro & G.Skill Ripjaws SO-DIMM 1866 Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Tartışması bol" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim