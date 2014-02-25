Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Şubat 2014"

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Canon





Canon 7D Mark 2 Mart ayında gelebilir

Canon’un çıkışı yılan hikayesine dönen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, CanonRumors’un elde ettiği son bilgilere göre Mart ayı içerisinde artık resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Hali hazırda satılmaktan olan EOS 7D yerine hazırlanan fotoğraf makinesinin şimdiye kadar ortaya çıkmış teknik özellikleri ise şu şekilde;





20MP sensör

ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)

1/8000 enstantane hızı

Sessiz perde modu

19 noktadan sahne algılamalı AF sistemi

Saniyede 8 kare seri çekim hızı

15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu

3.0-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran

Suya karşı dayanıklı gövde

910g ağırlık





Not: Görsel temsilidir.









Canon, 200$ altı kompakt fotoğraf makinesi üretimini bitirebilir

Akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitelerinin ciddi oranda artması sonucunda giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi pazarı bitme seviyesine gelmiş durumda. Bu sorunun farkında olan önemli firmalardan Canon da, gelen son bilgilere göre 200$ altı kompakt fotoğraf makinesi pazarından çekilecek ve daha çok DSLR fotoğraf makineleri üzerine yoğunlaşacak. Aynı zamanda diğer büyük fotoğraf makinesi üreticilerinin de böyle bir düşünce içerisinde oldukları biliniyor ve giriş seviye modellerinin yavaş yavaş rafa kalkacağı söyleniyor.







