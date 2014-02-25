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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon 7D Mark 2 Mart ayında gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un çıkışı yılan hikayesine dönen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, CanonRumors’un elde ettiği son bilgilere göre Mart ayı içerisinde artık resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Hali hazırda satılmaktan olan EOS 7D yerine hazırlanan fotoğraf makinesinin şimdiye kadar ortaya çıkmış teknik özellikleri ise şu şekilde;

  • 20MP sensör
  • ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)
  • 1/8000 enstantane hızı
  • Sessiz perde modu
  • 19 noktadan sahne algılamalı AF sistemi
  • Saniyede 8 kare seri çekim hızı
  • 15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu
  • 3.0-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran
  • Suya karşı dayanıklı gövde
  • 910g ağırlık

Not: Görsel temsilidir.


Canon, 200$ altı kompakt fotoğraf makinesi üretimini bitirebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitelerinin ciddi oranda artması sonucunda giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi pazarı bitme seviyesine gelmiş durumda. Bu sorunun farkında olan önemli firmalardan Canon da, gelen son bilgilere göre 200$ altı kompakt fotoğraf makinesi pazarından çekilecek ve daha çok DSLR fotoğraf makineleri üzerine yoğunlaşacak. Aynı zamanda diğer büyük fotoğraf makinesi üreticilerinin de böyle bir düşünce içerisinde oldukları biliniyor ve giriş seviye modellerinin yavaş yavaş rafa kalkacağı söyleniyor.



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theyapici 5 yıl
kompakt makineler kar ettirmlyor ancak gx 2 tarzı makineler daha buyuk sensörlü oldugundan onlar yola devam eder akıllı telefonlar dslr den daha hızlılar mercimek kadar sensörleri ile 4k bile video cekebiliyorlar 7d mark 2 de su yeni teknolojili 180nm lik sensörü görmek isterim 70d dekini koymak son kullanıcıları hiç sevindirmez bir 7100 kalitesinde imajlar bekliyoruz dr iq yüksek olmalı iso 400 den sonra noise görmek istenen durum degil sony sensörde basarılı canon geride kaldı...
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