Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Temmuz 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony'nin A79 isimli prototip fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı
Sony'nin hali hazırda piyasada olan A77 SLT modelinin yerine gelmesi beklenen A79 fotoğraf makinesinin teknik özelliklerine ulaşan SonyAlphaRumors, bu modelin aynasız yapıda geliştirilen ilk APS-C A-Mount fotoğraf makinesi olabileceğini belirtiyor. 2014 yılında piyasaya sunulması beklenen A79 modelinin ortaya çıkan ve kesin olmayan teknik özellikleri ise şu şekilde:
- Yeni jenerasyon 32MP Exmor HD çip
- Magnezyum gövde yapısı
- 8 ile 14 FPS arası seri çekim hızı
- 4MP yüksek çözünürlüklü elektronik vizör
- Full aynasız netleme (480 noktadan otomatik netleme sistemi)
- 4GB tampon bellek oranı
Sigma
Ephotozine, Sigma'nın 30mm f/1.4 DC HSM lens modelini inceledi
Fotoğraf makinesi ve lens incelemeleri ile tanıdığımız Ephotozine, bu incelemeleri arasına Sigma'nın 30mm f/1.4 DC HSM lens modelini de ekledi. Sigma'nın yeni tasarım anlayışıyla hazırlanan lens, siteden merkezde sunduğu keskinlik değeri, gövde kalitesi, F/1.4 sabit diyafram değeri ve düşük bozulma özellikleri açısından olumlu puan alırken, köşelerde düşen keskinlik, maksimum diyafram değerine oluşan renk sapmaları ve bazı netleme problemleri nedeniyle düşük puan aldı.
Genel olarak sunduğu özellikler ile tavsiye edilen Sigma 30mm f/1.4 DC HSM lens incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung GX10 / GX20 ile uyumdur. (Pentax K bayonet olanı)
Samsung aynasız makineniz varsa bu lensi sallayın gitsin :) Samsung 30mm F2 lensi mükemmel güzel
Aynen.
Bu fotoğraf makinesi ise bizimki ne :(