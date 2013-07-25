Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Temmuz 2013"

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Sony

Sony'nin A79 isimli prototip fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı

Sony'nin hali hazırda piyasada olan A77 SLT modelinin yerine gelmesi beklenen A79 fotoğraf makinesinin teknik özelliklerine ulaşan SonyAlphaRumors, bu modelin aynasız yapıda geliştirilen ilk APS-C A-Mount fotoğraf makinesi olabileceğini belirtiyor. 2014 yılında piyasaya sunulması beklenen A79 modelinin ortaya çıkan ve kesin olmayan teknik özellikleri ise şu şekilde:

Yeni jenerasyon 32MP Exmor HD çip

Magnezyum gövde yapısı

8 ile 14 FPS arası seri çekim hızı

4MP yüksek çözünürlüklü elektronik vizör

Full aynasız netleme (480 noktadan otomatik netleme sistemi)

4GB tampon bellek oranı (SAR)



Sigma

Ephotozine, Sigma'nın 30mm f/1.4 DC HSM lens modelini inceledi

Fotoğraf makinesi ve lens incelemeleri ile tanıdığımız Ephotozine, bu incelemeleri arasına Sigma'nın 30mm f/1.4 DC HSM lens modelini de ekledi. Sigma'nın yeni tasarım anlayışıyla hazırlanan lens, siteden merkezde sunduğu keskinlik değeri, gövde kalitesi, F/1.4 sabit diyafram değeri ve düşük bozulma özellikleri açısından olumlu puan alırken, köşelerde düşen keskinlik, maksimum diyafram değerine oluşan renk sapmaları ve bazı netleme problemleri nedeniyle düşük puan aldı.

Genel olarak sunduğu özellikler ile tavsiye edilen Sigma 30mm f/1.4 DC HSM lens incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.