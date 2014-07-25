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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Temmuz 2014"

4 yıl
6,3b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm, X-Mount lens haritasını güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makineleriyle büyük bir başarı elde eden Fujifilm, 2015’e kadar uzanan X-Mount lens haritasını güncelledi. Güncellenen haritanın öne çıkan detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

  • Yeni XF 90mm F/2.0R lens 2015 ortalarında gelecek
  • Sıradaki yeni lens XF 50-140mm F/2.8 R OIS WR olacak 
  • XF 16-5mm F/2.8 WR 2015 bahar aylarında gelecek
  • Daha önce açıklanan “Yüksek hızlı geniş açı lens” XF 16mm F/1.4 R olarak kesinleşti
  • Süper telefoto zoom lens (Tahmini olarak XF 120-40mm OIS) 2015 kış aylarında karşımıza çıkacak.

(FR) / (PR)


Ricoh

Ricoh, Pentax K-3’ün “Prestige Edition” isimli özel bir versiyonunu duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyaca ünlü Ricoh, ilk olarak 2013 Ekim ayında duyurduğu Pentax K-3’ün “Prestige Edition” isimli özel bir versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Teknik olarak standart versiyon ile aynı detayları taşıyan Prestige Edition, farkını özel gri rengi, bu renk ile tasarlanana batarya haznesi (Battery Grip), iki adet ekstra bataryası ve yine özel boyun askısı ile koyuyor. Modelin fiyatı ise 1400$ (Standart 1200$) seviyesinde. (Dp)

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