Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Temmuz 2014"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm, X-Mount lens haritasını güncelledi

X-Sistem fotoğraf makineleriyle büyük bir başarı elde eden Fujifilm, 2015’e kadar uzanan X-Mount lens haritasını güncelledi. Güncellenen haritanın öne çıkan detayları ise şu şekilde sıralanıyor;





Yeni XF 90mm F/2.0R lens 2015 ortalarında gelecek

Sıradaki yeni lens XF 50-140mm F/2.8 R OIS WR olacak

XF 16-5mm F/2.8 WR 2015 bahar aylarında gelecek

Daha önce açıklanan “Yüksek hızlı geniş açı lens” XF 16mm F/1.4 R olarak kesinleşti

Süper telefoto zoom lens (Tahmini olarak XF 120-40mm OIS) 2015 kış aylarında karşımıza çıkacak.













Ricoh





Ricoh, Pentax K-3’ün “Prestige Edition” isimli özel bir versiyonunu duyurdu

(Dp) Dünyaca ünlü Ricoh, ilk olarak 2013 Ekim ayında duyurduğu Pentax K-3’ün “Prestige Edition” isimli özel bir versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Teknik olarak standart versiyon ile aynı detayları taşıyan Prestige Edition, farkını özel gri rengi, bu renk ile tasarlanana batarya haznesi (Battery Grip), iki adet ekstra bataryası ve yine özel boyun askısı ile koyuyor. Modelin fiyatı ise 1400$ (Standart 1200$) seviyesinde.