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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony, A77, A99 ve NEX-7 modellerini 2014 yılında yenileniyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın sayılı teknoloji firmalarından Sony, Digital Camera Magazine ortaya attığı bilgilere göre 2014 yılı içerisinde hali hazırda satılmakta olan A77, A99 ve NEX-7 fotoğraf makinelerinin yerini alacak modelleri duyurmaya hazırlanıyor. Ayrıca 2014 yılı bitene kadar 10 adet FE (Tam Kare E-Mount) lensi piyasaya sunacağı belirtilen firma, özellikle düzenlenecek CP+ 2014 fuarında yeni ürünlerini görücüye çıkartabilir.

Panasonic

Panasonic de 2014 yılı için yeni fotoğraf makineleri üzerinde çalışıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony gibi teknolojinin diğer büyük firmalarından Panasonic, yine Digital Camera Magazine tarafından açıklanan bilgilere göre 2014 yılı içerisinde de fotoğraf sektöründe aktif olarak yer almaya devam edecek. Bu doğrultuda GH3’ün yerine yeni bir fotoğraf makinesi duyurması beklenen firma, ayrıca GX7 ve GM serisini genişletecek, sabit lensli ve geniş sensörlü modeller ile karşımıza çıkacak. Panasonic’ten ayrıca bildiğiniz üzere 4K çözünürlüğünde çekim yapabilen bir video kamera da bekleniyor.



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DH Misafiri 5 yıl
Bana göre iki resimde de aynı şeyler yazıyor..İlim farklı şey kardeş..:)
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