Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony, A77, A99 ve NEX-7 modellerini 2014 yılında yenileniyor

Dünyanın sayılı teknoloji firmalarından Sony, Digital Camera Magazine ortaya attığı bilgilere göre 2014 yılı içerisinde hali hazırda satılmakta olan A77, A99 ve NEX-7 fotoğraf makinelerinin yerini alacak modelleri duyurmaya hazırlanıyor. Ayrıca 2014 yılı bitene kadar 10 adet FE (Tam Kare E-Mount) lensi piyasaya sunacağı belirtilen firma, özellikle düzenlenecek CP+ 2014 fuarında yeni ürünlerini görücüye çıkartabilir.





Panasonic





Panasonic de 2014 yılı için yeni fotoğraf makineleri üzerinde çalışıyor

Sony gibi teknolojinin diğer büyük firmalarından Panasonic, yine Digital Camera Magazine tarafından açıklanan bilgilere göre 2014 yılı içerisinde de fotoğraf sektöründe aktif olarak yer almaya devam edecek. Bu doğrultuda GH3’ün yerine yeni bir fotoğraf makinesi duyurması beklenen firma, ayrıca GX7 ve GM serisini genişletecek, sabit lensli ve geniş sensörlü modeller ile karşımıza çıkacak. Panasonic’ten ayrıca bildiğiniz üzere 4K çözünürlüğünde çekim yapabilen bir video kamera da bekleniyor.







