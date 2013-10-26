Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Ekim 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon'un FF (Tam Kare) sensörlü ve retro görünümlü fotoğraf makinesinin adı "Nikon DF" olabilir

Her geçen gün yeni bir bilgisi öğrenilen FF (Tam Kare) sensörlü ve retro görünümlü Nikon fotoğraf makinesinin, "Nikon DF" adı altında piyasaya sunulabileceği söylenmeye başlandı. Ayrıca otomatik netleme sisteminin D610 ile benzer olarak 39 noktaya sahip olacağı ve kullanıcılarına 1:1, 3:2 ve 16:9 en-boy oranlarını sunacağı belirtilen fotoğraf makinesi için geçtiğimiz günlerde yayınlanan "D4H" ilişkili teknik özelliklerin de %100 oranında yalan olduğu ortaya çıktı.





Canon

Canon'un 70D DSLR fotoğraf makinesi bir test videosu daha geldi

Canon'un yakın zaman duyurduğu DSLR fotoğraf makinesi 70D, hatırlayacağınız üzere barındırdığı Dual Pixel CMOS sensör teknolojisi ile özellikle otomatik netleme noktasında üst seviye bir hız ve kararlılık sunabiliyor. Bunu göstermek isteyen internet dünyasının önemli sitelerinden Gizmodo ise yeni bir video yayınlamış durumda. ISO performansı ve netleme temelinde hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



