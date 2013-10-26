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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon
Nikon'un FF (Tam Kare) sensörlü ve retro görünümlü fotoğraf makinesinin adı "Nikon DF" olabilir 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Her geçen gün yeni bir bilgisi öğrenilen FF (Tam Kare) sensörlü ve retro görünümlü Nikon fotoğraf makinesinin, "Nikon DF" adı altında piyasaya sunulabileceği söylenmeye başlandı. Ayrıca otomatik netleme sisteminin D610 ile benzer olarak 39 noktaya sahip olacağı ve kullanıcılarına 1:1, 3:2 ve 16:9 en-boy oranlarını sunacağı belirtilen fotoğraf makinesi için geçtiğimiz günlerde yayınlanan "D4H" ilişkili teknik özelliklerin de %100 oranında yalan olduğu ortaya çıktı.

Canon
Canon'un 70D DSLR fotoğraf makinesi bir test videosu daha geldi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un yakın zaman duyurduğu DSLR fotoğraf makinesi 70D, hatırlayacağınız üzere barındırdığı Dual Pixel CMOS sensör teknolojisi ile özellikle otomatik netleme noktasında üst seviye bir hız ve kararlılık sunabiliyor. Bunu göstermek isteyen internet dünyasının önemli sitelerinden Gizmodo ise yeni bir video yayınlamış durumda. ISO performansı ve netleme temelinde hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


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Ed - 5 yıl
DF'nin AF sistemi D600 AF sistemiyse Çekiciliği iki tık düştü şu an. D4 sensörüyle o AF sistemi adana kebabın üzerine tatlı niyetine jelibon gibi olur
D700'e devam
1 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 5 yıl Ed -
Ed -

DF'nin AF sistemi D600 AF sistemiyse Çekiciliği iki tık düştü şu an. D4 sensörüyle o AF sistemi adana kebabın üzerine tatlı niyetine jelibon gibi olur
D700'e devam


Şimdilik D4 sensörü de kesin değil. Ancak hadi diyelim koydular bu sefer de fiyat çok yükselecek. Bu yapının tek olumlu yanı bence F-Mount kullanacak olması.
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