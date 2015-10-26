Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Ekim 2015"

Sigma

2016 yılı Sigma'dan beklentiler

Son yıllarda lens pazarında elini çok daha güçlü hale getiren ve kısa süre önce 20mm F/1.4 Art lens modelini duyuran Sigma, CanonRumors'un son haberine göre 2016 yılında da önemli çözümlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda firmanın 2016 Photokina (Eylül ayında) kapsamında 85mm F/1.4 Art, 24-70mm F/2.8 Art OS ve 70-200mm F/2.8 OS Sport lens modellerini duyurmasına yüksek ihtimal veriliyor ve Sigma'nın aktif olarak 12 adet yeni lens üzerinde çalıştığını belirtiliyor.

Canon





Canon EOS-1D X Mark II'nin çıkış tarihi netleşiyor

Canon'un uzun zamandır bilgileri gelen yeni amiral gemisi EOS-1D X Mark II, sağlam kaynaklardan gelen bilgilere göre 2016 Nisan ayından önce raflardakini yerini almayacak. 2016 Photokina fuarında tanıtılması beklenen üst düzey DSLR fotoğraf makinesi yanında, beklenen EOS 5D Mark IV'ün ise 2017 yılına kaldığı söylentiler arasında yer alıyor. Ancak Mark 3'ün 2012 yılında duyurulması 2016 Photokina'ya "EOS 5D Mark IV" için ufak bir şans bırakıyor.

Fujifilm

Fujifilm X-Pro 2, Çin'de kayıt altına alındı

Fujifilm'in geleceğine artık kesin gözüyle baktığımız yeni X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2, Çin'de kablosuz bağlantı yetenekleri için kayıt altına alındı. 2016 Ocak ayında resmi olarak tanıtılması beklenen modelin, beklenen bazı teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

4K video desteği

24MP X-Trans APS-C sensör

EXR III görüntü işlemcisi

1/8000 enstantane

Çift SD kart yuvası

X-Pro 1 ile hemen hemen aynı magnezyum gövde

Hareketli LCD ekran

Hibrit vizör

WiFi

İnceleme

TheCameraStoreTV, Canon EOS M3 incelemesini yayınladı YouTube'un önemli fotoğraf kanalları arasında yer alan TheCameraStoreTV, bu sefer Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz aynasız fotoğraf makinesi EOS M3'ü inceledi. Makinenin Amerika kıtasına geç gelmesiyle ancak çıkan inceleme, makinenin tüm detayları yanında olumlu ve olumsuz yanlarını da gözler önüne seriyor. Canon EOS M3 özellikle vizöre sahip olmaması ve harici vizör biriminin hem çözünürlük hem de gövde yapısı açısından kötü olmasıyla eleştiriliyor. İncelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.