Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon'un giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D5300'ün özellikleri de ortaya çıkmaya başladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Nikon'un D600 yerine duyurulacak D610 fotoğraf makinesi yanında, D5200 yerine hazırlanan D5300 DSLR fotoğraf makinesinin de bilgileri ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda NikonRumors'un elde ettiği kesin olmaya detaylara göre Nikon D5300 24MP çözünürlüğe sahip sensöre, 39 noktadan otomatik netleme sistemine, yeni EXPEED 4 görüntü işlemcisine, dahili Wi-Fi ve GPS kablosuz bağlantı desteklerine sahip olacak. Bu yeni modelin de Ekim sonunda düzenlenecek Photo Plus Expo 2013 fuarı kapmasında resmen kullanıcıların beğenisine sunulabileceği belirtiliyor.

Canon

Canon'un yeni EOS-1 DSLR fotoğraf makinesi 44.7 MP çözünürlük ile gelebilir

Hatırlayacağınız üzere Canon'un yüksek MP değerine sahip fotoğraf makinesi dedikoduları uzun zamandır geliyor. CanonRumors'un öğrendiği son bilgilere göre ise firmanın yeni EOS-1 DSLR fotoğraf makinesi 44.7 MP çözünürlüğe sahip bir sensör ile karşımıza çıkabilir. Yapılan testler sonucunda 4K video çekim modunda şimdilik çok fazla batarya tükettiği belirtilen makine, sensör, batarya ve yazılım tarafında geliştirilmeye devam ediyor. Ayrıca Canon'un orta format bir fotoğraf makinesi için de çalışmalarına devam ettiği, makinenin önümüzdeki Photokina fuarında tanıtılıp 2015 yılında satışa sunulabileceği belirtiliyor.