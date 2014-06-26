Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Haziran 2014"

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Panasonic





Panasonic LX8, FZ-1000 ile aynı sensörü paylaşmayacak

Panasonic’in uzun süredir bilgileri gelen üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, son saatlerde gelen bilgilerin aksine FZ-1000 ile aynı sensörü kullanmayacak. Makinenin şu ana kadar öğrenilen teknik bilgileri ise şu şekilde sıralanıyor;





24-90mm F/2-2.8 lens modeli

1-inç sensör

LX7’den %3 daha büyük gövde

Hareketli dokunmatik LCD ekran

Geliştirilmiş işleme motoruyla daha iyi JPEG çıktısı

Dahili elektronik vizör

Hot-Shoe bağlantısı yok

Otomatik açılıp kapanan lens kapağı

Dahili 3-Durak ND filtre





Sony RX100 M3’ün en büyük rakibi olarak görülen LX8, ekstra olarak 4K video çekim kapasitesine de sahip olacak. Makinenin duyurusu içinse halen 16 Temmuz tarihine işaret ediliyor. (43)









Sony





Yeni A-Mount Zeiss 135mm f/1.8’in dağıtımına 2015 yılında başlanacak

SonyAlphaRumors, geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini verdiği Yeni A-Mount Zeiss 135mm f/1.8’in dağıtımına 2015 yılında başlanacağını belirtti. Mevcut Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lens modelinin yerine önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında SSM teknolojisiyle (Super Sonic wave Motor ya da kısaca SSM olarak adlandırılan bu teknoloji, piezoelektrik motor ile çok daha pürüzsüz ve sessiz otomatik netlemenin önünü açıyor. Yavaş devirde yüksek tork üreten ve böylece anlık tepkiler verebilen motor, objektifin dönme miktarını da hesaplayarak genel AF -Otomatik netleme- hassaslığını arttırabiliyor) tanıtılabileceği söylenen lens yanında, 85mm F/1.4 A-Mount modelinin de benzer bir güncellemeyi ilerleyen dönemde alabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. (SAR)



