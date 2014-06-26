Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Haziran 2014"

4 yıl
264
1
6
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic LX8, FZ-1000 ile aynı sensörü paylaşmayacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic’in uzun süredir bilgileri gelen üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, son saatlerde gelen bilgilerin aksine FZ-1000 ile aynı sensörü kullanmayacak. Makinenin şu ana kadar öğrenilen teknik bilgileri ise şu şekilde sıralanıyor;

  • 24-90mm F/2-2.8 lens modeli
  • 1-inç sensör
  • LX7’den %3 daha büyük gövde
  • Hareketli dokunmatik LCD ekran
  • Geliştirilmiş işleme motoruyla daha iyi JPEG çıktısı
  • Dahili elektronik vizör
  • Hot-Shoe bağlantısı yok
  • Otomatik açılıp kapanan lens kapağı
  • Dahili 3-Durak ND filtre

Sony RX100 M3’ün en büyük rakibi olarak görülen LX8, ekstra olarak 4K video çekim kapasitesine de sahip olacak. Makinenin duyurusu içinse halen 16 Temmuz tarihine işaret ediliyor. (43)


Sony

Yeni A-Mount Zeiss 135mm f/1.8’in dağıtımına 2015 yılında başlanacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
SonyAlphaRumors, geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini verdiği Yeni A-Mount Zeiss 135mm f/1.8’in dağıtımına 2015 yılında başlanacağını belirtti. Mevcut Zeiss 135mm f/1.8 A-mount lens modelinin yerine önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında SSM teknolojisiyle (Super Sonic wave Motor ya da kısaca SSM olarak adlandırılan bu teknoloji, piezoelektrik motor ile çok daha pürüzsüz ve sessiz otomatik netlemenin önünü açıyor. Yavaş devirde yüksek tork üreten ve böylece anlık tepkiler verebilen motor, objektifin dönme miktarını da hesaplayarak genel AF -Otomatik netleme- hassaslığını arttırabiliyor) tanıtılabileceği söylenen lens yanında, 85mm F/1.4 A-Mount modelinin de benzer bir güncellemeyi ilerleyen dönemde alabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. (SAR)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
outspoken 4 yıl
Sony epey hızlı ilerliyor fotoğrafçılıkta kullanacağı malzemeden hiç kaçınmıyor ve en son donanımı kullanıyor.Bunun yanına lensleride de çoğaltırsa tadından yenmez.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 4 yıl outspoken
outspoken
Sony epey hızlı ilerliyor fotoğrafçılıkta kullanacağı malzemeden hiç kaçınmıyor ve en son donanımı kullanıyor.Bunun yanına lensleride de çoğaltırsa tadından yenmez.

a mount bayonet için gene yeteri kadar çeşitlilik var bence, e mount a atak bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozeba 4 yıl outspoken
outspoken
Sony epey hızlı ilerliyor fotoğrafçılıkta kullanacağı malzemeden hiç kaçınmıyor ve en son donanımı kullanıyor.Bunun yanına lensleride de çoğaltırsa tadından yenmez.

Canon nikonda gorup sony de göremediginiz 5 tane lens yazabilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Android L hakkında her şey: "Google'ın yeni nesil mobil işletim sistemi mercek altında" 4 yıl HTC Desire 816 video inceleme 4 yıl Plantronics'in Gamecom serisi iddialı kulaklık modellerini inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim