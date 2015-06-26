Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
İnceleme
TheCameraStoreTV, Leica Q incelemesini yayınladı
YouTube'un görüntüleme üzerine en hızlı kanalları arasında yer alan TheCameraStoreTV, Samsung NX500 sonrası Leica'nın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz tam kare (FF) sensörlü yeni fotoğraf makinesi Q'yu da inceledi. Özellikle fotoğraf kalitesi ile büyük beğeni toplayan modelin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Leica Q'nun 4250$ fiyatı olduğunu belirtmekte fayda var.
Hassleblad
Hassleblad'dan mantıklı karar!
Orta format fotoğraf makinesi pazarının önemli ismi Hassleblad, bildiğiniz gibi uzun zamandır Sony ürünleri üzerine kurulu "lüks" fotoğraf makineleri (Lusso, Stellar, HV, Solar, Lusso ) hazırlıyor. Bu modeller ile tüketicilerden büyük eleştiriler alan firma, CEO Perry Oosting'in son açıklamalarına göre bu üretim ve satış tekniğinden vazgeçiyor ve bu ürünlerin dış gövdesini tasarlayan İtalyan tasarım ofisi de kapatıyor.
Samsung
Samsung, NX500 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı
Samsung'un geçtiğimiz Şubat ayında duyurduğu 4K video kaydı yapabilen yeni aynasız fotoğraf makinesi NX500, yazılımsal olarak v1.10 sürümüne güncellendi. Özellikle video odaklı büyük yenilikler getiren güncellemeye direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm X-Pro 2 için biraz daha beklememiz gerekecek
Fujifilm'in X-Pro üzerine geliştirdiği X-Sistem yeni aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2, FujiRumors'un Japonya merkezli güvenilir bir kaynağına dayandırdığı haberine göre 2016 yılında karşımıza çıkacak. Bu gecikmenin Fujifilm ile Panasonic tarafından ortak geliştirilen organik sensörden ya da A7000'de kullanılacak yeni tasarım APS-C sensörün X-Pro 2'de yer alabilme ihtimalinden olabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor. Sony, şirket içi politikası gereği kendi makinesinde kullandığı bir sensörü ancak 6 ay sonra rakiplerine sağlıyor.
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