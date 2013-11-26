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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic, GX7 fotoğraf makinesinin V1.2 sürümüne güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli firmalarından ve genel olarak teknoloji devlerinden Panasonic, geçtiğimiz Ağustos ayında duyurduğu 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekrana sahip fotoğraf makinesi GX7’yi V1.2 sürümüne güncelledi. Güncelleme H-FS12032 lens modelinin manuel netleme operasyonuyla alakalı uyumluluk geliştirmesi ve flaş temelli “Fn” buton ataması getiriyor.

Panasonic’in yayınladığı güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Sony, 2014 yılı içerisinde yeni APS-C ve FF (Tam Kare) A-Mount fotoğraf makineleri duyuracak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle hazırladığı FF (Tam Kare) sensöre sahip E-Mount A7 ve A7r modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, 2014’ün ilk çeyreğinde ise yeni APS-C ve FF (Tam Kare) A-Mount fotoğraf makineleri ile kullanıcıların karışışına çıkacak. Bu makinelerin sensör olarak A7 ve A7r ile benzer altyapıyı kullanacağı, özellikle otomatik netleme ve vizör konusunda ise birçok farklı yeniliğe ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Ayrıca bu fotoğraf makinelerinin 4K video çekiminin de altından kalkabileceği söyleniyor.



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a.f.y. 5 yıl
biri sony i durdursun :)
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