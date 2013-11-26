Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic, GX7 fotoğraf makinesinin V1.2 sürümüne güncelledi

Sektörün önemli firmalarından ve genel olarak teknoloji devlerinden Panasonic, geçtiğimiz Ağustos ayında duyurduğu 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekrana sahip fotoğraf makinesi GX7’yi V1.2 sürümüne güncelledi. Güncelleme H-FS12032 lens modelinin manuel netleme operasyonuyla alakalı uyumluluk geliştirmesi ve flaş temelli “Fn” buton ataması getiriyor.









Sony





Sony, 2014 yılı içerisinde yeni APS-C ve FF (Tam Kare) A-Mount fotoğraf makineleri duyuracak

Özellikle hazırladığı FF (Tam Kare) sensöre sahip E-Mount A7 ve A7r modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, 2014’ün ilk çeyreğinde ise yeni APS-C ve FF (Tam Kare) A-Mount fotoğraf makineleri ile kullanıcıların karışışına çıkacak. Bu makinelerin sensör olarak A7 ve A7r ile benzer altyapıyı kullanacağı, özellikle otomatik netleme ve vizör konusunda ise birçok farklı yeniliğe ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Ayrıca bu fotoğraf makinelerinin 4K video çekiminin de altından kalkabileceği söyleniyor.







