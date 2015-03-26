Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Mart 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon'un 4K video çekebilen kamerası ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Panasonic'in GH4'üne rakip olarak 4K kamera hazırlığı içerisinde olduğunu öğrendiğimiz Canon'un bahsi geçen modeli Çin merkezli bir etkinlikte ortaya çıktı. Tasarımsal olarak oldukça ergonomik ve ilginç görünen model, teknik olaraksa 1-inç CMOS sensör, 58mm filtre çapı, dahili WiFi, harici büyük elektronik vizör ve 24-240mm F/2.8-5.6 sabit lens gibi detaylar taşıyor. Tüm ayrıntıları henüz bilinmeyen 4K video çekebilen ürünün, resmi duyursunu içinse Nisan ayında düzenlenecek NAB 2015 fuarı göstereiliyor. Makinenin ortaya çıkan bütün görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.
Canon, 50.6MP'lik bir EOS-1 tarzı gövde üzerinde denemeler yapmaya başladı
Sektörün önemli isimlerinden Canon, CanonRumors'un haberine göre 50.6 megapiksel çözünürlüğünde bir EOS-1 tarzı gövde üzerinde denemeler yapmaya başladı. EOS 1D X Mark 2'den önce duyurulma ihtimali bulunmayan modelin, EOS 5Ds & EOS 5DS R satış değerleri nedeniyle gündeme geldiği belirtiliyor ve %100 gelecek diye bir duyum şimdilik bulunmuyor.
Sony
Sony'den NAB fuarında 4K kamera gelmeyecek
Uzun zamandır sessiz kalan Sony, SonyAlphaRumors'un elde ettiği oldukça sağlam bilgilere göre Nisan ayındaki NAB fuarı kapsamında herhangi bir 4K kamera duyurusu yapmayacak. Firmanın yine uzun zamandır beklenen FF (Tam Kare) sensörlü E-Bayonet aynasız fotoğraf makinesi A7R Mark 2'nin de NAB sonrası kaldığı belirtiliyor. Fuar kapsamında firmanın profesyonellere özel olarak sadece HDC4300'ü görücüye çıkartacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. HDC4300'ün önemli teknik detayları arasında 4K'da 60 fps, Full HD'de ise 240 fps çekim yapabilmesi dikkatleri çekiyor.
Olympus
Olympus 300mm F/4.0 Pro lens Kasım ayında dağıtıma çıkıyor
MFT sistem ile başarılı işlere imza atan Olympus'un halen resmi satış fiyatı bilinmeyen telefoto zoom lensi 300mm F/4.0 Pro, 43Rumors'a gelen bilgiye göre 15 Kasım tarihinde dağıtıma çıkıyor. MFT sistem fotoğraf makinelerinde 2x çarpandan dolayı 600mm odak uzaklığı sağlayan lens, özellikle doğa fotoğrafçıları tarafından merakla bekleniyor ve kompakt yapısıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif sunuyor.
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APS-C sensör ile 400mm lens kullanmaya eş değer bir görüş açısı var. Ama APS-C sistemler içinde 400mm f4 lensi olan bildiğim kadarıyla yok. Alınabilir fiyatlı en yakın Canon 400/f5.6 var (gerçi Canon APS-C çarpanı 1.6 olduğundan 70D, 7DII gibi gövdelerle 640mm oluyor). Bir de 400/2.8 ler var tabi ama onların fiyatı ayrı bir dünya.
Böyle olunca Olympus sistemin 1 stop ışık ve gövde üzerinden 5 eksenli görüntü sabitleme avantajı oluyor. Küçüklüğü ve hafifliği de cabası.
Canon da ise 40mm fazla tele ve AF sistemi avantajı oluyor.
Şu an için Canon'un AF takip avantajı özellikle hareketli şeyleri çeken fotoğrafçılara (mesela amatör kuş fotoğrafçıları) baskın gelecektir. Ama iki nesil sonraki aynasızların bu alanda da çok iyi olacaklarını tahmin ediyorum/umuyorum.
Uzun lafın kısası, günün birinde elimdeki 70D ve 400mm f5.6 yerine bu lens ve bir Olympus gövde ile kuş fotoğrafı çekiyor olursam hiç şaşırmayacağım. Hatta hafifliğini düşününce, o günü iple çekiyorum bile diyebilirim.
hocam omd yada sistem olarak m4/3 makineler 2 çarpanlı 4/3" lik sensor kullanırlar. 300mm f4 lens 600mm gibi davranır.
diğer dediklerinize katılıyorum. yanlız şu anlık kuşçular EM-1 altı makine almamalılar, em1 in afsi diğer m4/3 makinelerden çok daha üstün.