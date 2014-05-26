Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic’in 150mm f/2.8 lens modeli Photokina kapsamında geliyor
Hazırladığı 4K çekim kapasiteli GH4 ile büyük bir atılım yapan Panasonic, gelen bilgilere göre oldukça uzun süre önce ortaya çıkan MFT sistem 150mm f/2.8 lens modelini de Photokina şovu kapsamında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Üretiminde meydana gelen bazı problemler nedeniyle geç kaldığı söylenen lensin, 3000$ seviyesinde satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. (43r)
Olympus
Olympus, PEN E-P5 fotoğraf makinesini yazılımsal olarak güncelledi
Fotoğraf makineleri güncel tutmaya devam eden firmalardan Olympus, bu sefer retro tasarımlı aynasız fotoğraf makinesi PEN E-P5 için v1.5 güncellemesini yayınladı. Daha önce kullanıma sunulan v1.4 sürümüyle oluşan, çekim moduna göre görüntülenen bilgilerinin değişmemesi sorununa çözüm getiren bu yeni sürümüne direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
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