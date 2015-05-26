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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Mayıs 2015"

4 yıl
2,6b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Zeiss
Zeiss, yeni Batis lensler üzerinde çalışma gösteriyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Üzerlerinde yer alan OLED ekranlar ile dikkatleri çeken Zeiss'in FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makineleri için hazırladığı Batis serisi lens modelleri, bildiğiniz üzere şuan 25mm F/2 ile 85mm F/1.8 olmak üzere iki model halinde elde edilebiliyor. Ancak Zeiss'in Facebook üzerinden bir kullanıcıya verdiği yanıta göre yeni modeller üzerinde de aktif olarak çalışmalar yapılıyor. Şirket şimdilik konu hakkında detay vermiyor.
Nikon
Nikon, Coolpix P900'ün stok sorunları için özür diledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli isimlerinden Nikon, 83 kat optik yakılaştırma sunabiliyor olmasıyla çok büyük talep gören Coolpix serisi kompakt fotoğraf makinesi P900'ün stok sorunları nedeniyle kullanıcılarından özür diledi. Uzun zamandır stoklarda bulunamayan P900, Nikon'un söylediği kadarıyla arttırılan üretimle beraber yeniden raflardaki yerini alacak.
Sigma
Sigma'nın sıradaki "Art" lensi 24-70 F/2.8 DG OS olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün lider lens üreticileri arasında yer alan Sigma, CanonRumors'un son haberine göre Art serisi lens ailesine 24-70 F/2.8 DG OS modelini eklemeye hazırlanıyor. Hakkında şimdilik çok fazla bilgi bulunmayan lensin, kullanıcılar arasında büyük bir talep göreceği tahmin ediliyor.
Not: Görsel temsilidir. 
Fujifilm 
Fujifilm için orta format aynasız fotoğraf makinesi dedikoduları artıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Uzun zamandır aynasız sistem dünyasına orta format yapısını getirmek için çalıştığını duyduğumuz Fujifilm, FujiRumors'un bir kaynağından aldığı bilgiye göre önümüzdeki 1 ya da 2 yıl içerisinde bunu gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. FF (Tam Kare) ile APS-C arasındaki farkın çok da büyük olmadığını anladığı belirtilen Fujifilm, orta format bir aynasız fotoğraf makinesiyle fiyata da bağlı olarak çok büyük bir ilerleme kaydedebilir. 
Not: Görsel temsilidir.  
Sony 
Philip Bloom, Sony FS7 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Video dünyasının yakında tanıdığı isimlerden Philip Bloom, Sony'nin E-Bayonet profesyonel video kamerası F7 için tam 50 dakikalık ayrıntılı bir video inceleme yayınladı. Fiyat-performans oranının oldukça yüksek olduğu belirtilen modelin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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